Общество

Федор Смолов выиграл шутливое шоу и пожертвовал деньги сельскому клубуВести.Ru 15:59

Футболист сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов принял участие в ютуб-шоу Comment Out вместе с Ольгой Бузовой. Он выиграл у популярной ведущей шутливое состязание и перечислил 400 тыс. рублей на восстановление дома культуры в селе Костин Лог Алтайского края.
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Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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