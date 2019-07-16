Общество
Федор Смолов выиграл шутливое шоу и пожертвовал деньги сельскому клубуВести.Ru 15:59
Футболист сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов принял участие в ютуб-шоу Comment Out вместе с Ольгой Бузовой. Он выиграл у популярной ведущей шутливое состязание и перечислил 400 тыс. рублей на восстановление дома культуры в селе Костин Лог Алтайского края.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
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