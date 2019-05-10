Футбол

Федор Смолов выиграл первый трофей в карьереСпорт-Экспресс вчера в 13:45

Локомотив — Урал
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Финал, вчера
Самара, Самара Арена
Дмитрий Баринов
27′
Дмитрий Баринов
40′
56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
67′
83′
Михаил Меркулов
84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
87′
Роман Емельянов
Гильерме
90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
90′+4′
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов выиграл свой первый трофей в карьере, став обладателем Олимп-Кубка России.
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