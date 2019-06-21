Футбол
«Истанбул Башакшехир» объявил об уходе КудряшоваГазета.Ru 22:09
Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий клуб "Истанбул Башакшехир", сообщает Sport24. Об этом было объявлено в твиттере турецкого клуба. Вместе с ним команду покинули бывший защитник московского "Спартака" Сердар Таски, а также нападающий Эммануэль Адебайор.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 22:18, Вашингтон
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