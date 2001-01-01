Футбол
Федор Кудряшов официально покинул «Истанбул»Спорт день за днем 13:41
Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул «Истанбул». Как сообщает официальный Твиттер турецкого клуба, свободными агентами стали также защитника Сердар Таски и нападающий Эммануэль Адебайор.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 20:46, Вашингтон
Политика
Совет при президенте не поддержал проект об изъятии земель за мусор
Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства на заседании в четверг не поддержал пакет законопроектов, которым предлагается изымать земли у правообладателей из-за несоблюдения ими требований пожарной безопасности, сообщил председатель совета, глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.
Обновлено в 08:20
Общество
Учителя пожаловались к «Прямой линии» Путина на нищенские зарплаты
Из слов педагогов явствует, что майские указы о росте их зарплат, про выполнение которых так любят отчитываться чиновники, на самом деле не выполняются.
Обновлено вчера в 09:50
Экономика
Швеция введет налог на пластиковые пакеты
Власти Швеции планируют ввести в 2020 году налог на пластиковые пакеты, передает телеканал TV4.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено в 16:36
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с ростовской «Чайкой»
На 63-й минуте Иван Игнатьев точно исполнил пенальти. Однако в концовке матча «Чайка» сравняла счет.
Обновлено в 14:36
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Политика
МВД Грузии назвало протесты в Тбилиси попыткой массового переворота
МВД Грузии назвало протесты возле здания парламента страны в центре Тбилиси попыткой массового переворота.
Обновлено в 17:46
Гаджеты
Apple отзывает 15-дюймовые MacBook Pro из-за проблем с батареями
Компания Apple отзывает ряд ноутбуков MacBook Pro с Retina-дисплеем, выпущенные в середине 2015 года.
Обновлено в 15:56
Авто
Семейный внедорожник начнет производить УАЗ
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Политика
ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов
Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 17:29
Политика
Путин прокомментировал расследование крушения рейса MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование крушения малайзийского Boeing в Донбассе.
Обновлено в 11:16
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Общество
Игорь Быкариз: «Парк обустроим по науке»
Обновлено в 19:54
Армия и оружие
Пентагон опубликовал карту полета сбитого Ираном беспилотника США
Пентагон предоставил карту полета беспилотного разведывательного летательного аппарата ВМС США RQ-4 в Ормузском проливе, сбитого накануне в воздушном пространстве иранскими военными.
Обновлено в 20:11
Футбол
Салихамиджич заявил, что «Бавария» желает Хуммельсу всего наилучшего
Матс внес в эти успехи большой вклад. Мы желаем Матсу и его семье всего самого хорошего.
Обновлено в 18:42
Кино
Актерский состав Space Jam 2 пополнили несколько звезд НБА
Обновлено в 11:48
Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
Общество
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Общество
Спасай урожай: луговой мотылек, пожирающий картофель и капусту, наступает на Иркутск
Если насекомое не упало, а повисло, будто на паутинке, то это луговой мотылек.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о расставании
Популярная пара Мила Кунис и Эштон Катчер решили ответить людям, которые думают, что они расстались.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Алиментов Собчак от Виторгана не дождется
На алименты Собчак подавать не стала.
Обновлено в 09:29
Космос
«Роскосмос» представил во Франции новый спутник для наблюдения Земли
Обновлено вчера в 17:33
Экономика
Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог
Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено в 10:07
Общество
МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг
Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено в 18:03
Музыка
Музыкант Шахрин рассказал о выборе названия группы «Чайф»
Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал, как было придумано название группы.
Обновлено в 20:03
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Авто
В Москве начали тестировать беспилотные автомобили
В Москве начали тестировать первые беспилотные автомобили. Об этом сообщила национальная технологическая инициатива "Автонет".
Обновлено в 02:27