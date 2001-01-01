Футбол

Федор Кудряшов официально покинул «Истанбул»Спорт день за днем 13:41

Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул «Истанбул». Как сообщает официальный Твиттер турецкого клуба, свободными агентами стали также защитника Сердар Таски и нападающий Эммануэль Адебайор.
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«Истанбул Башакшехир» объявил об уходе Кудряшова и Адебайора

Чемпионат13:55

«Чемпионат»: Кудряшов входит в сферу интересов «Зенита»

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 12:21

«Истанбул» объявил об уходе Кудряшова

Бомбардир.ру12:55

Кудряшов покинул «Истанбул»

Sports.ru12:45

Кудряшов ведет переговоры о трансфере в «Зенит»

ProstoProSport13:09

Кудряшов и Таски ушли из «Истанбула»

Soccer.ru12:56

Football Arena: Кудряшов покинул «Истанбул Башакшехир» и ведёт переговоры с «Зенитом»

Спорт уик-энд12:43
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Политика

Совет при президенте не поддержал проект об изъятии земель за мусор

Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства на заседании в четверг не поддержал пакет законопроектов, которым предлагается изымать земли у правообладателей из-за несоблюдения ими требований пожарной безопасности, сообщил председатель совета, глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.
Обновлено в 08:20
Общество

Учителя пожаловались к «Прямой линии» Путина на нищенские зарплаты

Из слов педагогов явствует, что майские указы о росте их зарплат, про выполнение которых так любят отчитываться чиновники, на самом деле не выполняются.
Обновлено вчера в 09:50
Экономика

Швеция введет налог на пластиковые пакеты

Власти Швеции планируют ввести в 2020 году налог на пластиковые пакеты, передает телеканал TV4.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль

Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено в 16:36
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с ростовской «Чайкой»

На 63-й минуте Иван Игнатьев точно исполнил пенальти. Однако в концовке матча «Чайка» сравняла счет.
Обновлено в 14:36
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Политика

МВД Грузии назвало протесты в Тбилиси попыткой массового переворота

МВД Грузии назвало протесты возле здания парламента страны в центре Тбилиси попыткой массового переворота.
Обновлено в 17:46
Гаджеты

Apple отзывает 15-дюймовые MacBook Pro из-за проблем с батареями

Компания Apple отзывает ряд ноутбуков MacBook Pro с Retina-дисплеем, выпущенные в середине 2015 года.
Обновлено в 15:56
Авто

Семейный внедорожник начнет производить УАЗ

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Политика

ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов

Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 17:29
Политика

Путин прокомментировал расследование крушения рейса MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование крушения малайзийского Boeing в Донбассе.
Обновлено в 11:16
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Общество

Игорь Быкариз: «Парк обустроим по науке»

Обновлено в 19:54
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту полета сбитого Ираном беспилотника США

Пентагон предоставил карту полета беспилотного разведывательного летательного аппарата ВМС США RQ-4 в Ормузском проливе, сбитого накануне в воздушном пространстве иранскими военными.
Обновлено в 20:11
Футбол

Салихамиджич заявил, что «Бавария» желает Хуммельсу всего наилучшего

Матс внес в эти успехи большой вклад. Мы желаем Матсу и его семье всего самого хорошего.
Обновлено в 18:42
Кино

Актерский состав Space Jam 2 пополнили несколько звезд НБА

Обновлено в 11:48
Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
Общество

Цены на отопление пересчитают в России

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Общество

Спасай урожай: луговой мотылек, пожирающий картофель и капусту, наступает на Иркутск

Если насекомое не упало, а повисло, будто на паутинке, то это луговой мотылек.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о расставании

Популярная пара Мила Кунис и Эштон Катчер решили ответить людям, которые думают, что они расстались.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Алиментов Собчак от Виторгана не дождется

На алименты Собчак подавать не стала.
Обновлено в 09:29
Космос

«Роскосмос» представил во Франции новый спутник для наблюдения Земли

Обновлено вчера в 17:33
Экономика

Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог

Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено в 10:07
Общество

МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг

Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено в 18:03
Музыка

Музыкант Шахрин рассказал о выборе названия группы «Чайф»

Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал, как было придумано название группы.
Обновлено в 20:03
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Авто

В Москве начали тестировать беспилотные автомобили

В Москве начали тестировать первые беспилотные автомобили. Об этом сообщила национальная технологическая инициатива "Автонет".
Обновлено в 02:27
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Фёдор Васильевич Кудряшов
Российский футболист
Российский футболист, защитник турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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