Футбол
Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»Вести.Ru 14:25
Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:12, Ашберн
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Саудовская Аравия сбила беспилотник, запущенный из Йемена
Силы ПВО Саудовской Аравии сбили запущенный йеменскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Аллах" беспилотник.
Обновлено в 15:48
Политика
В Тбилиси оппозиция начала штурм парламента Грузии
Обновлено в 14:19
Происшествия
Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках
Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Экономика
Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты
На свой заработок пожаловался и пожарный в видеообращении: по словам мужчины, из-за низкой зарплаты, людям его профессии приходится работать на нескольких работах.
Обновлено в 05:31
Хоккей
Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин
Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
Обновлено в 14:07
Гаджеты
Microsoft может выпустить одну Xbox следующего поколения вместо двух
Microsoft отказалась от разработки дешёвой версии консоли Xbox следующего поколения и выпустит только более мощный вариант.
Обновлено в 16:41
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Наука
Алмазные детекторы могут помочь физикам в поиске темной материи
Алмазные детекторы должны помочь в поиске темной материи, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 00:29
Авто
В Англии заявили Mustang c электрическим полным приводом
Молодая лондонская компания Charge Cars готова представить всем желающим свой электрический спорткар с внешностью Mustang классического образца.
Обновлено в 14:20
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ
Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено в 11:29
Общество
Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину
В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Авто
Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. Power
Обновлено в 14:56
Авто
В Москве начали тестировать беспилотные автомобили
В Москве начали тестировать первые беспилотные автомобили. Об этом сообщила национальная технологическая инициатива "Автонет".
Обновлено в 02:27
Общество
Детские сады Москвы начнут принимать детей от 2 лет 4 месяцев с июля
Детские сады в большинстве районов столицы начнут принимать в группы детей от 2 лет 4 месяцев, нововведение вступит в силу 1 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 15:06
Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Транспорт
«Ростелеком» раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер
Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка.
Обновлено в 18:40
Общество
В Бахрейне сняли на видео, как дайвер исследует затопленный самолет
Списанный самолет станет центральным элементом крупнейшего в мире подводного тематического парка у берегов Бахрейна, открытие которого запланировано на август 2019 года, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:08
Авто
Стала известна дата премьеры электрокара MINI Cooper SE Electric
Автомобилестроительная компания MINI в скором времени представит первую в своей истории модель с полностью электрической силовой установкой под названием Cooper SE.
Обновлено в 07:17
Футбол
Неймар не хочет возвращаться в Париж
В Испании сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар больше не хочет иметь ничего общего с клубом и не намерен возвращаться в Париж.
Обновлено в 11:43
Общество
В «Сибавтобане» введено наблюдение
Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру банкротства — наблюдение — в одной из крупнейших региональных компаний «Сибавтобан».
Обновлено в 17:00
Общество
«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
ВСУ расположили технику вблизи жилых домов в Светлодарске — Осадчий
«Прибывшее вооружение и военная техника, по команде командиров подразделений 30-й отдельной механизированной бригады, размещено вблизи жилых домов, что подвергает опасности жизни и здоровье мирных жителей», — отметил он.
Обновлено в 07:50
Футбол
«Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» Бруму
Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде.
Обновлено в 16:21
Космос
С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5
Обновлено в 18:21
Теннис
Маррей выиграл в своём первом матче за полгода после операции на бедре
Экс первая ракетка мира британец Энди Маррей провёл свой дебютный матч с января нынешнего года после травмы бедра и перенесённой операции.
Обновлено в 15:47
Футбол
Паредес может вернуться в «Зенит»
Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
Обновлено в 17:02