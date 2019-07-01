Футбол

Федор Кудряшов перешел в «Сочи»Спорт-Экспресс 17:06

Как ранее сообщал "СЭ", защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком "Сочи", сообщает Twitter клуба.
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Официально: Федор Кудряшов стал игроком «Сочи»

Матч ТВ17:08

Игрок сборной России перешел в «Сочи»

Soccer.ru17:20

«Сочи» объявил о подписании Кудряшова

ProstoProSport17:18

ФК «Сочи» объявил о подписании контракта с Кудряшовым

RT на русском17:30

Официально: Федор Кудряшов стал игроком «Сочи»

Sportbox.RU17:08

«СЭ»: Кудряшов подписал контракт с «Сочи» на год

Sports.ru08:50

Кудряшов близок к переходу в «Сочи»

Чемпионатвчера в 15:01
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Политика

Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским

Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество

Президент США Дональд Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Белом доме и обсудит укрепление экономических отношений и сотрудничество в сфере безопасности, говорится в распространенном в пятницу сообщении Белого дома.
Обновлено в 18:47
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В офисе президента Украины прошли обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 17:02
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Иранские корабли попытались остановить британский танкер

Обновлено вчера в 20:57
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
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Кети Топурия заявила, что Серябкина разбила чужой Ferrari

По словам певицы, экс-солистка группы Serebro как-то раз разбила Ferrari их хорошего знакомого.
Обновлено в 16:37
Происшествия

Из-за шторма в Греции погибли российские туристы

В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.
Обновлено в 03:02
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено в 12:42
Происшествия

В Волгограде обнаружили тело федерального судьи

Обновлено в 13:19
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Наука

Характер занятости российских ученых проанализировали

Более 90% российских ученых заняты полный рабочий день, две трети (65,4%) трудоустроены на постоянный контракт и порядка 60% имеют одно место работы.
Обновлено в 08:21
Космос

Частные компании могут создать экологические проблемы в космосе

Эксперты обсудили перспективы освоения космоса частными компаниями.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Краснодаре в ДТП с грузовиком пострадали пассажиры автобуса

Обновлено в 15:35
Музыка

Mattel выпустила куклу Барби в образе Дэвида Боуи

Обновлено в 14:40
Экономика

«Среди крупнейших сетей никто не предлагает бесплатные пакеты»

Если добавить к пакетам на кассе другую пластиковую упаковку, например пакеты, в которые производителями фасуется товар и на что ритейлеры повлиять не могут, то мы получим показатель до 5 млн тонн пластиковых отходов в год.
Обновлено в 18:31
Наука

Палеонтологам удалось восстановить древний морской путь

В результате был восстановлен доисторический Транссахарский морской путь, который существовал около 50-100 млн лет назад, передает Bulletin of the American Museum of Natural History.
Обновлено 09 июля в 16:54
Политика

Ответственный за производство Boeing 737 MAX покидает пост

Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за выпуск пассажирских самолетов Boeing 737 MAX, уходит в отставку.
Обновлено в 17:21
Политика

В Судане предотвратили новый государственный переворот

Попытка госпереворота предотвращена в Судане. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Обновлено в 17:19
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
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Принцип матрешки: Люк Бессон снял кино о русской шпионке

Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти

Сообщается, что 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель скончался после того, как отбил решающий удар с "точки" грудью.
Обновлено в 16:48
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Политика

Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
Обновлено в 12:52
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Слова Меркель во время приступа прочли по губам

Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Интернет

Microsoft уберёт пароль в Windows 10 при входе в систему

Microsoft намерена убрать обязательный ввод пароля при входе в ОС Windows 10 и сменить его на PIN-код, отпечаток пальца либо скан лица.
Обновлено в 14:30
Общество

В Царское село начнут пускать раз в 30 дней и только по паспорту

По одному документу допускается покупка билета раз в 30 дней.
Обновлено в 14:10
Происшествия

10 сотрудников Домодедовской таможни обвинили во взятках

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что десять сотрудников Домодевской таможни были обвинены во взяточничестве.
Обновлено в 10:42
Происшествия

35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета

Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
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Наука

Небольшой морской червь издает один из самых громких звуков в океане

Измерение силы звука червей поразила ученых, так как замеры показали, что на расстоянии в метр сила составляет 157 децибел.
Обновлено вчера в 16:12
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Фёдор Васильевич Кудряшов
Российский футболист
Российский футболист, защитник сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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