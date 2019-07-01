Футбол
Федор Кудряшов перешел в «Сочи»Спорт-Экспресс 17:06
Как ранее сообщал "СЭ", защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком "Сочи", сообщает Twitter клуба.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:13, Ашберн
Политика
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:58
Политика
Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
Президент США Дональд Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Белом доме и обсудит укрепление экономических отношений и сотрудничество в сфере безопасности, говорится в распространенном в пятницу сообщении Белого дома.
Обновлено в 18:47
Политика
В офисе президента Украины прошли обыски
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
Иранские корабли попытались остановить британский танкер
Обновлено вчера в 20:57
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Кети Топурия заявила, что Серябкина разбила чужой Ferrari
По словам певицы, экс-солистка группы Serebro как-то раз разбила Ferrari их хорошего знакомого.
Обновлено в 16:37
Происшествия
Из-за шторма в Греции погибли российские туристы
В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.
Обновлено в 03:02
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено в 12:42
Происшествия
В Волгограде обнаружили тело федерального судьи
Обновлено в 13:19
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Наука
Характер занятости российских ученых проанализировали
Более 90% российских ученых заняты полный рабочий день, две трети (65,4%) трудоустроены на постоянный контракт и порядка 60% имеют одно место работы.
Обновлено в 08:21
Космос
Частные компании могут создать экологические проблемы в космосе
Эксперты обсудили перспективы освоения космоса частными компаниями.
Обновлено в 05:28
Музыка
Mattel выпустила куклу Барби в образе Дэвида Боуи
Обновлено в 14:40
Экономика
«Среди крупнейших сетей никто не предлагает бесплатные пакеты»
Если добавить к пакетам на кассе другую пластиковую упаковку, например пакеты, в которые производителями фасуется товар и на что ритейлеры повлиять не могут, то мы получим показатель до 5 млн тонн пластиковых отходов в год.
Обновлено в 18:31
Наука
Палеонтологам удалось восстановить древний морской путь
В результате был восстановлен доисторический Транссахарский морской путь, который существовал около 50-100 млн лет назад, передает Bulletin of the American Museum of Natural History.
Обновлено 09 июля в 16:54
Политика
Ответственный за производство Boeing 737 MAX покидает пост
Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за выпуск пассажирских самолетов Boeing 737 MAX, уходит в отставку.
Обновлено в 17:21
Политика
В Судане предотвратили новый государственный переворот
Попытка госпереворота предотвращена в Судане. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Обновлено в 17:19
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Кино
Принцип матрешки: Люк Бессон снял кино о русской шпионке
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти
Сообщается, что 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель скончался после того, как отбил решающий удар с "точки" грудью.
Обновлено в 16:48
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Политика
Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
Обновлено в 12:52
Политика
Слова Меркель во время приступа прочли по губам
Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Интернет
Microsoft уберёт пароль в Windows 10 при входе в систему
Microsoft намерена убрать обязательный ввод пароля при входе в ОС Windows 10 и сменить его на PIN-код, отпечаток пальца либо скан лица.
Обновлено в 14:30
Общество
В Царское село начнут пускать раз в 30 дней и только по паспорту
По одному документу допускается покупка билета раз в 30 дней.
Обновлено в 14:10
Происшествия
10 сотрудников Домодедовской таможни обвинили во взятках
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что десять сотрудников Домодевской таможни были обвинены во взяточничестве.
Обновлено в 10:42
Происшествия
35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета
Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Наука
Небольшой морской червь издает один из самых громких звуков в океане
Измерение силы звука червей поразила ученых, так как замеры показали, что на расстоянии в метр сила составляет 157 децибел.
Обновлено вчера в 16:12