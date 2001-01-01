Футбол
Федор Кудряшов: «В Турции во время матча однажды оглох»Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Фото Федор Успенский, "СЭ" Кудряшов: гол в редакции "СЭ" Защитник Кудряшов в своей карьере забил три мяча на уровне сборной и клубов элитных лиг – два их них в этом сезоне: один в турецкой лиге (причем в первом же матче за свою новую команду), а второй в составе сборной в ворота Сан-Марино.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 02:49, Вашингтон
Армия и оружие
Российских журналистов обстреляли в Донецке
Обновлено вчера в 15:48
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено вчера в 08:36
Политика
В Осаке прошла встреча Путина и Трампа
В Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" завершилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, она длилась полтора часа.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Экипажи Су-34 и МиГ-31 привлекли к внезапной проверке боеготовности
В ходе внезапной проверки боеготовности в Центральном военном округе экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 совместно с истребителями-перехватчиками МиГ-31 отработают отражение группового ракетного авиаудара, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено вчера в 23:17
Авто
Ford F-Series Super Duty получил пакет для бездорожья Tremor
Пакет для бездорожья Tremor будет доступен для следующих комплектаций Ford F-Series Super Duty: XLT, Lariat, King Ranch и Platinum.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
Пассажирский самолет разбился в Бурятии
В Бурятии разбился пассажирский самолет Ан-24, сообщают РИА Новости. Сегодня утром он вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ.
Обновлено вчера в 02:33
Политика
Меркель стало плохо на официальной встрече
В ходе официальной встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером канцлеру Германии Ангеле Меркель вновь стало плохо.
Обновлено вчера в 05:14
Политика
Самые яркие цитаты Путина из интервью Financial Times
Накануне поездки в Японию на саммит G20, который сегодня проходит в Осаке, президент России Владимир Путин дал интервью изданию Financial Times.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного
Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В районе Химок произошел сбой в движении поездов
Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Общество
В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»
Обновлено вчера в 20:59
Общество
В Хабаровском крае вандалы спилили поклонный крест
Неизвестные спилили и унесли с собой православный поклонный крест на въезде в Советскую Гавань в Хабаровском крае.
Обновлено в 02:39
Экономика
ПФР пересчитал доплаты к пенсиям
Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено вчера в 12:40
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв уходит из компании
Главный дизайнер компании Apple, британец Джони Айв заявил об уходе из компании к концу года, он намеревается создать свою собственную дизайнерскую контору LoveFrom.
Обновлено в 00:59
Происшествия
В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона
В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Хоккей
Панарин провёл встречи с представителями «Рейнджерс» и «Флориды»
Российский форвард Артемий Панарин провёл переговоры с представителями клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».
Обновлено в 02:12
Политика
Трамп и Путин обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине
Трамп и Путин обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине - Белый дом.
Обновлено в 02:33
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено вчера в 17:17
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средств
Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу
Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».
Обновлено вчера в 09:04
Армия и оружие
Сирия сообщила о минометном обстреле со стороны армии Турции
Обновлено вчера в 21:36
Общество
Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг лучших российских вузов.
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия
В ДТП на трассе «Кола» пострадали три человека
Обновлено в 00:21
Гаджеты
Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО
Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 21:32
Армия и оружие
Как Литва готовится к войне с Россией, рассказал The National Interest
Обозреватель The National Interest Стивен Пайфер побывал в Литве вместе с делегацией НАТО и рассказал, что страна делает для улучшения обороноспособности.
Обновлено 26 июня в 12:43
Политика
Гройсман встал на сторону Зеленского в конфликте с Климкиным
Премьер-министр Украины Гройсман раскритиковал действия министра иностранных дел Климкина, который отправил ноту протеста РФ без уведомления президента Зеленского.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес
Елена Темникова рассказала о романе Макса Фадеева и Ольги Серябкиной
Экс-участница группы SEREBRO Елена Темникова в интервью YouTube-каналу Ирины Шихман рассказала, что ее бывшая коллега по коллективу Ольга Серябкина (сейчас она выступает под псевдонимом Молли) и продюсер Макс Фадеев - любовники.
Обновлено в 01:42
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Обновлено вчера в 11:36