Футбол
Федор Кудряшов: «В Турции во время матча однажды оглох»Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Фото Федор Успенский, "СЭ" Кудряшов: гол в редакции "СЭ" Защитник Кудряшов в своей карьере забил три мяча на уровне сборной и клубов элитных лиг – два их них в этом сезоне: один в турецкой лиге (причем в первом же матче за свою новую команду), а второй в составе сборной в ворота Сан-Марино.
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Фёдор Кудряшов - один из 33 лучших игроков российской премьер-лиги
Братская Студия Телевидениявчера в 01:45
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