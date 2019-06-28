Футбол

Федор Кудряшов: «В Турции во время матча однажды оглох»Спорт-Экспресс вчера в 17:10

Фото Федор Успенский, "СЭ" Кудряшов: гол в редакции "СЭ" Защитник Кудряшов в своей карьере забил три мяча на уровне сборной и клубов элитных лиг – два их них в этом сезоне: один в турецкой лиге (причем в первом же матче за свою новую команду), а второй в составе сборной в ворота Сан-Марино.
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Футболист сборной России Кудряшов оглох во время матча в Турции

Sport24.ruвчера в 21:27

Федор Кудряшов: «В Турции во время матча однажды оглох»

Спорт-Экспрессвчера в 17:10

Братчанин Фёдор Кудряшов вошел в ТОП лучших футболистов страны

Tkgorod.ruвчера в 05:01

Фёдор Кудряшов - один из 33 лучших игроков российской премьер-лиги

Братская Студия Телевидениявчера в 01:45
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
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Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
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Политика

Климкин ответил на претензии Зеленского по российской ноте

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не обязан согласовывать свои действия с президентом страны Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 11:35
Авто

Назван средний годовой пробег автомобилей в России

Обновлено вчера в 08:12
Политика

Что сказал Путин в интервью Financial Times. Главное

В четверг Financial Times опубликовала большое интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 16:04
Политика

Трамп заявил, что в ситуации с Ираном «нет никакой спешки»

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Обновлено вчера в 21:40
Транспорт

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Обновлено 26 июня в 18:13
Политика

Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, он по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
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Общество

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Овен Астрологический прогноз для Овнов сулит новые знакомства, расширения круга общения, не исключено начало романтических отношений.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации

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Обновлено вчера в 17:54
Общество

«Бандиты отбирали машину и травили дочь»: история легендарных «Цветов от Аллы», которые хотят снести

Обновлено вчера в 22:30
Политика

Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей

Тереза Мэй на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита G20 потребует выдачи британскому правосудию двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, сообщает Independent.
Обновлено вчера в 23:29
Авто

Skoda сделала Kodiaq RS для полиции

Обновлено вчера в 12:05
Политика

Сегодня в Осаке открывается саммит «Большой двадцатки»

Ожидается, что в "на полях" саммита сегодня в восемь утра состоится встреча президентов США и России.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

Восемь человек госпитализировали после авиакатастрофы Ан-24 в Бурятии

После авиакатастрофы в Бурятии восемь человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, в том числе двое детей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено вчера в 09:11
Здоровье

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В группе вконтакте «Послушайте, доктор Югра» врач-инфекционист сургутской окружной клинической больницы расскажет о профилактике клещевого энцефалита, об энтеровирусе и как не заболеть во время отдыха.
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Происшествия

Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
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Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию

Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.
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Шоу-бизнес

Виктория Боня обрадовалась набранному за три дня килограмму

Виктория Боня долго не могла поправиться. Потому даже самому мизерному успеху она очень обрадовалась.
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Политика

Делегации Литвы и Грузии передумали покидать сессию ПАСЕ

После громких заявлений об отказе работать в ПАСЕ в знак протеста против возвращения полномочий РФ в организации Грузия и Литва неожиданно передумали.
Обновлено вчера в 12:41
Политика

Депутат Рады назвала украинские ультиматумы в ПАСЕ неработоспособными

Первый заместитель руководителя делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юлия Лёвочкина сообщила, что тактика ультиматумов, радикальных призывов и уклонения от переговоров больше не будут работать в ассамблее.
Обновлено вчера в 22:26
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Путин и Си Цзиньпин пообщались «на ногах»

Российсикй президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин кратко пообщались "на ногах" после встречи лидеров стран БРИКС на G20, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

СК возбудил против основателя «Рольфа» уголовное дело

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении ряда руководителей группы компаний «Рольф», в том числе основателя компании Сергея Петрова.
Обновлено вчера в 09:18
Экономика

Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млн

Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.
Обновлено вчера в 10:22
Политика

В Ираке осудили нападение на посольство Бахрейна в Багдаде

Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил, что внешнеполитическое ведомство страны осуждает нападение на посольство Бахрейна в Багдаде.
Обновлено вчера в 20:34
Футбол

Сутормин — о переходе в «Зенит»: это ещё не свершившийся факт

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин рассказал о возможном переходе в петербургский «Зенит».
Обновлено вчера в 19:06
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
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Авто

В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей

Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол

Генич: исторически именно Парагвай снимал Бразилию с пробега

Обновлено вчера в 02:55
Спорт

Сборная России завоевала девять медалей за шестой день Европейских игр

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Российский футболист, защитник турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Истанбул Башакшехир
Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб из города Стамбул, провинция Башакшехир. Первоначально клуб был основан в 1990 году под названием «Истанбул Бюйюкшехир Беледиеспор». В 2014 году получил своё действующее название «Истанбул Башакшехир». Домашние матчи проводит на арене «Башакшехир Фатих Терим», названного в честь наставника турецкой национальной сборной Фатиха Терима. Общая вместимость арены более 17 000 зрителей. Действующий участник Суперлиги, высшего дивизиона чемпионата Турции по футболу.
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