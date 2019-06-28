Футбол

Федор Кудряшов: «В Турции во время матча однажды оглох»Спорт-Экспресс вчера в 17:10

Фото Федор Успенский, "СЭ" Кудряшов: гол в редакции "СЭ" Защитник Кудряшов в своей карьере забил три мяча на уровне сборной и клубов элитных лиг – два их них в этом сезоне: один в турецкой лиге (причем в первом же матче за свою новую команду), а второй в составе сборной в ворота Сан-Марино.
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Футболист сборной России Кудряшов оглох во время матча в Турции

Sport24.ruвчера в 21:27

Федор Кудряшов: «В Турции во время матча однажды оглох»

Спорт-Экспрессвчера в 17:10
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