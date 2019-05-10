Путешествия
Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного путешествияРоссийская газета 07:01
Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного плавания на весельной лодке "АКРОС": российский путешественник добрался до "предвестников" мыса Горн - островов Диего-Рамирес, за которыми располагается сам мыс.
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 17:58, Ашберн
Общество
Умер самый пожилой житель России
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара
Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено в 13:21
Кино
Новый дракон может появиться в «Игре престолов»
Актер Йохан Филип Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя в «Игре престолов», опубликовал в Instagram пост, который взволновал поклонников сериала.
Обновлено вчера в 13:23
Кино
В сети появились кадры из пятой серии финала «Игры престолов»
Ранее в сети появилось промо пятой серии восьмого сезона "Игры престолов", показавшее фанатам несколько кадров из предстоящего эпизода.
Обновлено вчера в 07:21
Политика
Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Политика
Парад Победы в Москве впечатлил западные СМИ
Напомним, 9 мая в Москве на Красной площади состоялся парад, приуроченный к 74-й годовщине победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 11:14
Политика
Путин удивился шествию «Бессмертного полка» в грозу
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что был удивлен шествию участников акции "Бессмертный полк" в Москве во время сильного ливня с грозой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Космос
Коммерческие запуски тяжёлой «Ангары» начнутся не ранее 2025 года
Обновлено 08 мая в 10:18
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе
Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве
В Москве в ближайшие часы ожидаются ливни с грозами и порывами ветра до 18 метров в секунду.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
«Соня всегда отстегивала с барского плеча больше всех денег»: однокурсники о прошлом жены Константина Эрнста
Многие отметили талант жены Константина Львовича, прекрасную актерскую игру, работу над ролью.
Обновлено в 16:00
Политика
Орбан, Эрдоган и Путин: путь в автократию (Tagesspiegel, Германия) (Der Tagesspiegel)
Невысказанное обещание Орбан смог стать успешным прежде всего потому, что дал политическую родину тем, для кого прежнее величие Венгрии является важнейшей эмоциональной составляющей.
Обновлено в 17:08
Здоровье
В Воронежской области выявили 192 случая ВИЧ-инфицирования за квартал
В течение первого квартала 2019 г. на территории Воронежской области врачи зарегистрировали 192 случая заражения ВИЧ-инфекцией.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Рита Дакота ответила хейтерам, пожелавшим ей и беременной жене Вадима Галыгина смерти из-за фотографии в военных пилотках
Многие звезды отечественной эстрады выступили на концертах, где исполнили любимые миллинами военные песни.
Обновлено в 06:53
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Катя Лель снова рассказала, что видела НЛО
Певица в подписи уточнила, что ее дочь Эмилия первой заметила НЛО. Катя Лель также написала, что «они всегда находятся рядом с нами».
Обновлено в 12:48
Политика
Госдеп назвал темы, которые Помпео обсудит с Путиным
Во время ближайшего визита в Россию госсекретарь США Майк Помпео обсудит с российским лидером Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:10
Наука
Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета
Обновлено в 08:56
Авто
Русские умельцы превратили Bentley в роскошный танк
Обновлено в 17:05
Политика
Кравчук порекомендовал Зеленскому сформировать новую власть на Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук порекомендовал в пятницу в эфире телеканала «112 Украина» новоизбранному лидеру Владимиру Зеленскому полностью сменить правительство страны, но не спешить с принятием кадровых решений.
Обновлено в 16:18
Футбол
Погребняк спас «Урал» от поражения в Оренбурге
Обновлено в 06:39
Политика
Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца
Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
Ирина Пегова показала взрослую дочь
Известная и востребованная актриса Ирина Пегова не часто балует своих поклонников совместными фото с дочерью.
Обновлено в 14:44
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено в 13:04