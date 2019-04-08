Путешествия
Федор Конюхов снова попал в штормГазета.Ru 15:46
Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС. О произошедшем рассказал старший сын исследователя Оскар Конюхов.
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Газовую печь не включаю, ничего горячего не ел уже много часов, лодку сильно бросает и боюсь обвариться кипятком. Лучше быть голодным, чем получить ожоги горячей водой.
— Федор Конюхов, путешественникЦарьград 17:32
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