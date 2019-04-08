Путешествия

Федор Конюхов снова попал в штормГазета.Ru 15:46

Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС. О произошедшем рассказал старший сын исследователя Оскар Конюхов.
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Федор Конюхов
Газовую печь не включаю, ничего горячего не ел уже много часов, лодку сильно бросает и боюсь обвариться кипятком. Лучше быть голодным, чем получить ожоги горячей водой.
— Федор Конюхов, путешественникЦарьград 17:32

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Федор Конюхов
Путешественник
Советский и российский путешественник, писатель, художник, священник Украинской православной церкви (Московского патриархата). Совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз на вёсельной лодке.
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