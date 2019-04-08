Путешествия
Федор Конюхов снова попал в штормГазета.Ru 15:46
Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС. О произошедшем рассказал старший сын исследователя Оскар Конюхов.
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Предел собственных возможностей я нашел в этой экспедиции и в этих широтах.
— Федор Конюхов, путешественникМосковский Комсомолец 17:38
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