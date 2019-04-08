Путешествия
Федор Конюхов попал в новый штормРоссийская газета вчера в 22:13
Известный российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание, попал в очередной шторм.
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Предел собственных возможностей я нашел в этой экспедиции и в этих широтах.
— Федор Конюхов, путешественникМосковский Комсомолец вчера в 17:38
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Происшествия
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Госдума хочет приравнять аварии, в которых по вине пьяных водителей погибли люди, к умышленным убийствам.
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Наука
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Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
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СМИ сообщают о военном перевороте в Судане
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Фото черной дыры: Россия оказалась на обочине научного праздника
Россия в научном плане давным-давно находится на обочине научного прогресса.
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Транспорт
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
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Слуцкий рассказал об условиях возвращения России в ПАСЕ
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Происшествия
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Футбол
Аякс — Ювентус 1:1
"Аякс" дал бой "Ювентусу" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
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Авто
Subaru анонсировал новый Outback
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Происшествия
В Омске ребёнок погиб на месте, упав со стиральной машины
В Омске двухлетняя девочка получила смертельную травму, упав со стиральной машины.
Обновлено в 00:36
Хоккей
«Тампа» Кучерова проиграла в первом матче плей-офф НХЛ после 3:0
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Политика
Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН
Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Российский парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами
Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Крупнейшие банки США искали у своих клиентов российские деньги
Крупнейшие кредитные организации США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов на предмет возможных признаков отмывания денег, поступающих из России.
Обновлено вчера в 23:06
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Пелоси оценила слова генпрокурора США о слежке за штабом Трампа
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала заявление генпрокурора Уильяма Барра о том, что спецслужбы шпионили за президентской кампанией американского лидера Дональда Трампа.
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Общество
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Из классификатора видов разрешенного использования земельных участков убрали некоторые уточнения, о запрете на выращивание ягод речи не идет, пояснили РБК в Федеральной кадастровой палате Росреестра.
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Происшествия
Суд отправил Владислава Рябухина в колонию на 22 дня
Ранее молодому человеку дали 300 часов обязательных работ, однако из-за прогулов суд принял решение отправить его в колонию-поселение на 22 дня.
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Пеле будет прооперирован в Сан-Паулу
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Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
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В Перми отравились более сотни школьников
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Происшествия
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В ходе проверки в Томской области выяснилось, что власти незаконно передали 177 тысяч гектаров леса в аренду китайской компании на 49 лет.
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