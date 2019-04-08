Путешествия

Федор Конюхов попал в новый штормРоссийская газета вчера в 22:13

Известный российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание, попал в очередной шторм.
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Федор Конюхов
Предел собственных возможностей я нашел в этой экспедиции и в этих широтах.
— Федор Конюхов, путешественникМосковский Комсомолец вчера в 17:38

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Федор Конюхов
Путешественник
Советский и российский путешественник, писатель, художник, священник Украинской православной церкви (Московского патриархата). Совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз на вёсельной лодке.
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