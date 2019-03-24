Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океанеИзвестия 04:23
Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке. Об этом 23 марта сообщил его сын, руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.
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Океан слился с небом. Горизонт пропал. Нет ни океана, ни неба. Сплошная летящая вода. У меня все хорошо. Волны гигантские и разрушительные, пытаются разбить лодку.
— Федор Конюхов, путешественникStarHit.ru вчера в 14:00
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Два навигационных спутника ГЛОНАСС-М с системными номерами 720 и 745 вновь заработали.
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Игры
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Гаджеты
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Спорт
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Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, как относится к Этери Тутберидзе, передает "Спорт-Экспресс".
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