Путешествия

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океанеИзвестия 04:23

Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке. Об этом 23 марта сообщил его сын, руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.
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Федор Конюхов
Океан слился с небом. Горизонт пропал. Нет ни океана, ни неба. Сплошная летящая вода. У меня все хорошо. Волны гигантские и разрушительные, пытаются разбить лодку.
— Федор Конюхов, путешественникStarHit.ru вчера в 14:00

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Конюхов на весельной лодке пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

ФАН04:27

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

ТАСС06:20

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодке

Российская газета05:52

Сын Федора Конюхова: «Погода в Тихом океане улучшилась. Но нам переживать еще дней 30»

Комсомольская правда08:31

«Гребни – самое опасное»: Конюхов рассказал, как пережил смертельный шторм в Южном Океане

ТК Звезда08:56

Федор Конюхов на весельной лодке пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

РИА Новости02:53

Фёдор Конюхов на весельной лодке пережил 12-балльный шторм в океане

Life.ru03:50
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Федор Конюхов
Путешественник
Советский и российский путешественник, писатель, художник, священник Украинской православной церкви (Московского патриархата). Совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз на вёсельной лодке.
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