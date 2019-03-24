Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океанеИзвестия 04:23
Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке. Об этом 23 марта сообщил его сын, руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.
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Океан слился с небом. Горизонт пропал. Нет ни океана, ни неба. Сплошная летящая вода. У меня все хорошо. Волны гигантские и разрушительные, пытаются разбить лодку.
— Федор Конюхов, путешественникStarHit.ru вчера в 14:00
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Сын Федора Конюхова: «Погода в Тихом океане улучшилась. Но нам переживать еще дней 30»
Комсомольская правда08:31
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