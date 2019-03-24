Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодкеРоссийская газета 05:52
Российский путешественник Федор Конюхов сумел пережить в Тихом океане шторм в 12 баллов, находясь в весельной лодке "Акрос". Как сообщает РИА Новости, при этом путешественнику пришлось бороться с восьмиметровыми волнами. Столь мощному шторму Федор Конюхов противостоял впервые.
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Океан слился с небом. Горизонт пропал. Нет ни океана, ни неба. Сплошная летящая вода. У меня все хорошо. Волны гигантские и разрушительные, пытаются разбить лодку.
— Федор Конюхов, путешественникStarHit.ru вчера в 14:00
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