Путешествия

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодкеРоссийская газета 05:52

Российский путешественник Федор Конюхов сумел пережить в Тихом океане шторм в 12 баллов, находясь в весельной лодке "Акрос". Как сообщает РИА Новости, при этом путешественнику пришлось бороться с восьмиметровыми волнами. Столь мощному шторму Федор Конюхов противостоял впервые.
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Федор Конюхов
Океан слился с небом. Горизонт пропал. Нет ни океана, ни неба. Сплошная летящая вода. У меня все хорошо. Волны гигантские и разрушительные, пытаются разбить лодку.
— Федор Конюхов, путешественникStarHit.ru вчера в 14:00

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Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

ТАСС06:20

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодке

Российская газета05:52

Федор Конюхов на весельной лодке пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

Комсомольская правда03:30

Федор Конюхов на весельной лодке пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

РИА Новости02:53

Фёдор Конюхов на весельной лодке пережил 12-балльный шторм в океане

Life.ru03:50

Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм

ТК Звезда03:33

Конюхов на весельной лодке пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

ФАН04:27
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Федор Конюхов
Путешественник
Советский и российский путешественник, писатель, художник, священник Украинской православной церкви (Московского патриархата). Совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз на вёсельной лодке.
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