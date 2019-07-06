Общество

Федор Конюхов достиг Крыма на экспериментальном самолетеРЕН ТВ вчера в 04:29

Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете с солнечными батареями достиг Крыма, сообщает РИА "Новости". Конюхов и глава Федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский вылетели с аэродрома в Московской области в пятницу, 5 июля.
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Конюхов успешно завершил полет на самолете с солнечными батареями

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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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Федор Конюхов
Путешественник
Советский и российский путешественник, писатель, художник, священник Украинской православной церкви (Московского патриархата). В одиночку,совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз на вёсельной лодке.
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