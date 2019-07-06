Общество
Федор Конюхов достиг Крыма на экспериментальном самолетеРЕН ТВ вчера в 04:29
Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете с солнечными батареями достиг Крыма, сообщает РИА "Новости". Конюхов и глава Федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский вылетели с аэродрома в Московской области в пятницу, 5 июля.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Кино
Звезда «Игры престолов» получил ученую степень
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди
Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Врачи спасли одну руку избитой ингушской девочки
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали
Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Происшествия
Миллиардера арестовали за торговлю детьми
Американского миллиардера Джеффри Эпштейн арестовали за торговлю несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС без соглашения
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство покинет Европейский союз 31 октября с соглашением об условиях брексита или без него.
Обновлено вчера в 23:46
Космос
Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель в океане
Экипаж космического корабля «Федерация» в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный может погибнуть после приводнения в Тихом океане.
Обновлено вчера в 09:46
Общество
Прыгучий кот Джордж стал звездой соцсетей
Кот Джордж из Австралии, умеющий перепрыгивать через высокое заграждение, стал звездой соцсетей.
Обновлено вчера в 15:23
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали из-за ЧП на шахтах Польши
Один рабочий погиб и пятеро получили травмы в результате ЧП на двух польских шахтах. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие
Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено вчера в 16:21
Общество
Почему человечество обречено питаться кузнечиками и жуками
Ответ известен: человечество стремительно увеличивается в численности, а кормовая база (простите уж за такой термин!) также стремительно сокращается.
Обновлено вчера в 22:21
Культура
Стиви Уандер прервал гастроли из-за операции по пересадке почки
По словам Уандера, донор уже найден.
Обновлено вчера в 23:48
Авто
УАЗ вспомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»
В группе УАЗ "Вконтакте" рассказали про нестандартную модификацию санитарной «Буханки».
Обновлено вчера в 09:21
Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Финансы
Как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиян
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Завидная устойчивость российской валюты, поддерживаемая стабильностью финансовой системы и перспективами снижения процентных ставок, в июне привела котировки валютных пар USD / RUB и EUR / RUB к минимумам с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
Мать обнаружила у дочери рак по фото
Жительница Австралии обнаружила случайным образом у своей дочери рак. В этом ей помог фотоаппарат со вспышкой.
Обновлено вчера в 21:36
Футбол
«Локомотив» выиграл Суперкубок России
Столичный "Локомотив" на стадионе имени Льва Яшина обыграл питерский "Зенит" со счетом 3:2 и завоевал Суперкубок России.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала
Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено вчера в 10:52
Шоу-бизнес
45-летняя Анна Михалкова поделилась отпускным снимком в купальнике
32-летняя Надежда Михалкова показала фигуру в бикини Сегодня же редким снимком в купальнике поделилась сама Анна.
Обновлено вчера в 10:27
Наука
В Китае найдены древние деформированные черепа
Археологами было найдено 25 скелетов, у каждого из которых был деформирован череп.
Обновлено 05 июля в 18:44
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено вчера в 11:03
Общество
МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми
Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Игры
Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
В США из-за взрыва аккумулятора смартфона сгорел автомобиль
В США, жительница штата Оклахома Джабрия Пратт лишилась нового Jeep Cherokee из-за собственного телефона.
Обновлено вчера в 22:19
Здоровье
На какие болезни указывает ухудшение зрения, рассказали врачи
Нейроофтальмологи рассказали, что ухудшение зрения нередко может сигнализировать на другие опасные заболевания.
Обновлено вчера в 23:42
Авто
Составили рейтинг лучших автомобилей в гараже Джереми Кларксона
BMW M3 CSL Баварская "зажигалка" тоже нашла свое место в гараже Кларксона.
Обновлено вчера в 01:43
Футбол
Сборная Швеции завоевала бронзу женского чемпионата мира по футболу
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54