Единоборства
Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с BellatorГазета.Ru 03:05
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 07:06, Вашингтон
Политика
Страны СВМДА выступили за сохранение статус-кво Иерусалима
Лидеры стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступили против любых «односторонних решений», которые могут привести к изменению статус-кво Иерусалима.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Годовалую девочку придавило столешницей в Петербурге
Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб, кровоизлияние и отек головного мозга - такие тяжелые травмы диагностировали медики у годовалого ребенка, которого доставили в детскую больницу имени Раухфуса в Петербурге накануне в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ
Ранения получили два жителя посёлка Александровка (ДНР) при обстреле, который устроила украинская армия, 15 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».
Обновлено вчера в 19:24
Технологии
Робот ответил на издевательства людей
Обновлено в 06:23
Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП в Турции
В ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Анталья пострадали семь туристов из России и Узбекистана, сообщает телеканал Habertürk.
Обновлено в 05:55
Политика
Певица Вика Цыганова вошла в списки кандидатов в Госдуму
Обновлено в 05:52
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
Обновлено в 04:26
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
В полиции Берлина рассказали, как шестеро чеченцев уложили 20 арабов
Для примера полицейский привел случай, когда шестеро чеченцев уложили на землю 20 представителей арабского преступного клана.
Обновлено в 03:45
Происшествия
МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево
Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 09:59
Футбол
Украина — Южная Корея: прогнозы букмекеров на финал молодежного чемпионата мира
15 июня в финале молодежного чемпионата мира по футболу сыграют сборные Украины и Южной Кореи.
Обновлено вчера в 08:10
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Экономика
Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает Набиуллина
Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 05:27
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Общество
Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне
Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава МВД России Владимир Колокольцев издал распоряжение, по которому сотрудники ведомства смогут отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено 13 июня в 20:40
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Бизнесмена осудили за истязание детей в Нижнем Тагиле
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Пушков прокомментировал слова экс-канцлера ФРГ о Крыме
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о законности присоединения Крыма к России.
Обновлено в 05:15
Религия
Православные празднуют Троицкую родительскую субботу
Обновлено в 00:19
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Меркель поддержала увеличение оборонного бюджета Германии
Ранее Германия известил НАТО о том, что в этом году оборонный бюджет ФРГ составит €47,32 млрд, а в следующем вырастет до €49,67 млрд.
Обновлено в 04:55
Футбол
Кутепов восстановился после травмы к сборам «Спартака»
Футболист московского "Спартака" Илья Кутепов заявил РИА Новости, что полностью восстановился после травмы и готов к сборам "красно-белых".
Обновлено в 06:05
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09