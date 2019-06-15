Единоборства
Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с BellatorГазета.Ru 03:05
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
Экономика
Силуанову отдали контроль над Курганской областью
Среди других в списке Алтай, Карелия, Тыва (куратором назначен министр экономического развития Максим Орешкин), Чувашия, Псковская область (министр промышленности и торговли Денис Мантуров), Калмыкия (министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин), Марий Эл (министр строительства Владимир Якушев), Адыгея (министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев), Алтайский край (министр труда Максим Топилин).
Обновлено 13 июня в 09:17
Происшествия
Цыгане изложили свою версию конфликта в селе под Пензой
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев уехал отдыхать в США с певцом Алексом Малиновским
В московском аэропорту «Шереметьево» был замечен Сергей Лазарев вместе с другом Алексом Малиновским, сообщает News.ru.
Обновлено в 03:49
Происшествия
«Летающие объекты». Команда рассказала об атаке на танкер
Обновлено вчера в 11:46
Интернет
В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества
Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.
Обновлено в 00:49
Авто
Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России
Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне
Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.
Обновлено вчера в 15:44
Футбол
Романцев сказал, что нужно «Спартаку», чтобы стать чемпионом
Если Спартак намерен побороться за чемпионство, нужно купить как минимум четырёх игроков высокого уровня.
Обновлено в 05:29
Космос
На МКС сломался прибор для поиска антиматерии
На Международной космической станции (МКС) вышла из строя система охлаждения прибора для поиска антиматерии AMS-02, ремонт которой потребует пяти выходов в открытый космос из американского сегмента станции, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:11
Политика
После «дела Голунова» Путин уволил двух генералов
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей сотрудников МВД.
Обновлено 13 июня в 06:51
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
Обновлено вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми
Обновлено вчера в 09:29
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено вчера в 06:56
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Экономика
Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает Набиуллина
Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 05:27
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году
Шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) пройдет в 2022 году, шестая встреча министров стран - в 2020 году, говорится в итоговой декларации, принятой по итогам саммита в Душанбе.
Обновлено в 04:27
Технологии
E.ON использует VR-технологии для обучения сотрудников электростанций
Как сообщает издание Power Engineering International, компания планирует проводить обучение сотрудников электростанции с помощью VR-технологий.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Экономика
ЦБ изучает возможность запуска цифровой валюты
Набиуллина подчеркнула, что цифровая валюта Центробанка «не может быть реализована немедленно», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 05:17
Авто
Владивосток начал производство двигателей для Японии
Обновлено в 03:50
Политика
США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Яценюк назвал причину поражения Порошенко на выборах президента
Экс-глава правительства Украины и лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк назвал причину поражения Петра Порошенко на президентских выборах.
Обновлено в 04:18