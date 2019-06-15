Единоборства

Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с BellatorГазета.Ru 03:05

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
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Емельяненко подписал новый контракт с Bellator

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Матч ТВ04:45

Эксперт: решение Федора Емельяненко продолжить карьеру было ожидаемым

ТАСС05:10
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Если Спартак намерен побороться за чемпионство, нужно купить как минимум четырёх игроков высокого уровня.
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На Международной космической станции (МКС) вышла из строя система охлаждения прибора для поиска антиматерии AMS-02, ремонт которой потребует пяти выходов в открытый космос из американского сегмента станции, сообщает РИА "Новости".
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Федор Емельяненко
Российский спортсмен
Российский спортсмен, четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам - ММА в тяжёлом весе по версии «Pride FC», двукратный - по версии «RINGS», двукратный - по версии «WAMMA», четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо.
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