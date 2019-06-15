Единоборства
Боец Фёдор Емельяненко подписал новый контракт с BellatorRT на русском 02:14
Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко заключил новое соглашение с промоушеном Bellator.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:11, Вашингтон
Происшествия
В селе под Пензой начали разгонять селян из-за конфликта с цыганами
Обновлено вчера в 14:37
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Происшествия
На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП
"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Обновлено в 09:19
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в Риме в возрасте 96 лет после продолжительной болезни, пишет в субботу газета La Repubblica.
Обновлено в 08:03
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Спорт
Сборная России обыграла Канаду в матче волейбольной Лиги наций
Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Канады в матче третьего этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 09:27
Авто
«Мазда Соллерс» начала серийное производство двигателей для Японии
«Мазда Соллерс» приступает к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.
Обновлено вчера в 21:47
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что результаты полного обследования отца показали положительный результат.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий
В прошлом году от «повреждений в результате военных действий» погибли четверо россиян — трое горожан и один сельский житель, говорится в отчете Росстата о причинах смерти россиян в 2018 году.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Сброшенная Су-34 бомба «похоронила» десятки боевиков
Видео атаки группировки боевиков российским истребителем Су-34 при помощи бомбового удара недавно было опубликовано в Сети.
Обновлено в 05:01
Религия
Православные празднуют Троицкую родительскую субботу
Обновлено в 00:19
Космос
В FCC не считают, что развертывание сетей 5G ухудшит прогнозирование погоды
Пока сложно сказать, каким будет эффект от внедрения 5G на практике, и каковы реальные мотивы противоборствующих сторон, но похоже, что в США настроены ускорить развертывание новой технологии даже ценой некоторого риска.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Общество
Памятник военным врачам открыли в Москве
Церемония открытия памятника военным врачам состоялась в преддверии Дня медицинского работника в сквере Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка в Москве.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина дала сыну необычное имя
Российская певица и фотомодель, известная участием в группе Hi-Fi, Татьяна Терешина 15 января стала мамой во второй раз .
Обновлено в 09:00
Экономика
ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты
Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая показала архивное фото с актерских проб
Глядя на архивное фото, многие поклонники заявили, что спустя больше 30 лет Хмельницкая мало изменилась, а ее дочь Ксения сильно похожа на маму в молодости.
Обновлено вчера в 15:35
Транспорт
Роспотребнадзор напомнил пассажирам их права при задержке рейсов
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации гражданам о том, что можно требовать от авиаперевозчика при задержке рейса.
Обновлено в 10:01
Музыка
Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма
Обновлено в 07:29
Происшествия
Водитель Audi въехал в витрину супермаркета «Перекресток» в Пушкине
Вечером 14 июня водитель Audi въехал в стеклянную витрину супермаркета «Перекресток» на Гусарской улице в Пушкине, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП в СПб».
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
Друг сына Соколова рассказал о разладе в семье
Друг и коллега старшего сына бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова рассказал о разладе в семье спортсмена, передает "КП".
Обновлено вчера в 13:47
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Политика
Власти Гонконга прогнулись под требования протестующих
Власти Гонконгарешили приостановить рассмотрение законопроекта об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Экономика
Российские компании проведут на ЭКСПО в Харбине более 400 переговоров
Российские компании проведут на полях VI российско-китайского ЭКСПО в Харбине более 400 переговоров при содействии РЭЦ, заявил в субботу генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, выступая на V российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 07:49
Футбол
«Дерби» потребует от «Челси» 4,5 млн евро за Лэмпарда
Как сообщает The Telegraph, "Дерби" потребует у "Челси" 4,5 миллиона евро компенсации за Лэмпарда.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Зеленский снова объявился на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз приехал на Донбасс.
Обновлено в 08:39