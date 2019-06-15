Единоборства

Федор Емельяненко подписал с Bellator новый контрактREGNUM 03:35

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко подписал с организацией Bellator новый контракт на несколько боев, сообщает 15 июня MMAJunkie. Дата следующего поединка 42-летнего Емельяненко не уточняется, однако известно, что российский боец вернется в октагон до конца 2019 года.
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Стали известны возможные соперники Емельяненко

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Последний вояж Федора Емельяненко. Российский боец подписал новый контракт с Bellator

ТАСС07:54

В Bellator назвали потенциальных соперников Федора Емельяненко

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Sport.ru02:44

СМИ: Барнетт и Джексон являются потенциальными соперниками Емельяненко

РИА Новости10:25
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Федор Емельяненко
Российский спортсмен
Российский спортсмен, четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам - ММА в тяжёлом весе по версии «Pride FC», двукратный - по версии «RINGS», двукратный - по версии «WAMMA», четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо.
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