Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в BellatorТАСС 13:54

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator. Таковы итоги церемонии взвешивания, прошедшей в пятницу, передает корреспондент ТАСС с места событий. Вес россиянина составил 107,2 кг.

Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator

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