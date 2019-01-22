Футбол
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКАВести.Ru 05:18
Нападающий Федор Чалов подписал новый контракт с ЦСКА. Договор рассчитан до окончания сезона 2021/22. 20-летний Федор Чалов является воспитанником ЦСКА.
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Футбол
«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в Кубке Матч Премьер
В Катаре стартовал товарищеский футбольный турнир ФОНБЕТ Кубок Матч Премьер, в котором принимают участие четыре российских клуба: «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов».
Обновлено в 00:20
Футбол
«Краснодар» уступил «Базелю» в товарищеском матче
Обновлено в 08:50
Футбол
Роналду приговорен к условному сроку и штрафу в €19 млн
Обновлено в 06:06
Футбол
«Барселона» интересуется хавбеком «Сассуоло»
«Барселона» заинтересовалась еще одним игроком «Сассуоло». Полузащитник Стефано Сенси привлек внимание каталонского клуба.
Обновлено в 02:34
Футбол
Защитник «Ростова» Вилюш получил разрыв крестообразных связок
Отмечается, что Вилюш получил разрыв крестообразных связок коленного сустава. Предположительно, он пропустит от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 06:58
Футбол
«Нант» опубликовал заявление по ситуации с Салой
"Нант" на своем официальном сайте обнародовал заявление по исчезновению своего бывшего футболиста Эмилиано Салы.
Обновлено в 10:31
Футбол
Кокорину грозит замена коленного сустава
Обновлено в 04:05
Футбол
Бенитес покинет «Ньюкасл», если клуб не усилится зимой
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес намерен покинуть клуб в конце сезона.
Обновлено в 10:22
Футбол
Южная Корея вышла в четвертьфинал Кубка Азии, обыграв Бахрейн
В матче 1/8 финала Кубка Азии сборная Южной Кореи в дополнительное время обыграла команду Бахрейна 2:1.
Обновлено в 10:47
Футбол
Роналду впервые не забил пенальти за «Ювентус»
В матче 20 тура Серии А «Ювентус» разгромил «Кьево» (3:0). Криштиану Роналду не реализовал пенальти.
Обновлено вчера в 22:18
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Жилину» в товарищеском матче
«Крылья Советов» одержали победу над «Жилиной» в товарищеском матче на сборах в Дубае.
Обновлено в 06:47
Футбол
«Зенит» и «Краснодар» ведут борьбу за Кудряшова
«Зенит» проявляет интерес к бывшему защитнику «Рубина» Федору Кудряшову, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 10:18
Футбол
«Сельта» арендовала защитника «Саутгемптона» Худта
Защитник "Саутгемптона" Уэсли Худт перешел в "Сельту", информирует официальный сайт "кельтов".
Обновлено в 08:35
Футбол
Игроки «Томи» написали письмо на имя губернатора Томской области
Футболисты "Томи" написали письмо на имя губернатора Томской области и президента команды Сергея Жвачкина с просьбой оставить на своей должности спортивного директора Игоря Кудряшова; копия письма есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 10:17
Футбол
Азар договорился о контракте с «Реалом». Он будет получать до 16,5 млн евро в год
Азар получит 1 млн евро вдобавок к окладу в случае победы в Ла Лиге, 1,5 млн за победу в Лиге чемпионов и еще 1 млн, если завоюет «Золотой мяч», сообщает El Chiringuito.
Обновлено в 09:41