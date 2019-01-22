Федор Чалов продлил контракт с ЦСКАВести.Ru 05:18

Нападающий Федор Чалов подписал новый контракт с ЦСКА. Договор рассчитан до окончания сезона 2021/22. 20-летний Федор Чалов является воспитанником ЦСКА.

Футбол Футбол «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в Кубке Матч Премьер В Катаре стартовал товарищеский футбольный турнир ФОНБЕТ Кубок Матч Премьер, в котором принимают участие четыре российских клуба: «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов».

Футбол Футбол Роналду приговорен к условному сроку и штрафу в €19 млн

Футбол Футбол «Барселона» интересуется хавбеком «Сассуоло» «Барселона» заинтересовалась еще одним игроком «Сассуоло». Полузащитник Стефано Сенси привлек внимание каталонского клуба.

Футбол Футбол Защитник «Ростова» Вилюш получил разрыв крестообразных связок Отмечается, что Вилюш получил разрыв крестообразных связок коленного сустава. Предположительно, он пропустит от четырех до шести месяцев.

Футбол Футбол «Нант» опубликовал заявление по ситуации с Салой "Нант" на своем официальном сайте обнародовал заявление по исчезновению своего бывшего футболиста Эмилиано Салы.

Футбол Футбол Кокорину грозит замена коленного сустава

Футбол Футбол Бенитес покинет «Ньюкасл», если клуб не усилится зимой Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес намерен покинуть клуб в конце сезона.

Футбол Футбол Южная Корея вышла в четвертьфинал Кубка Азии, обыграв Бахрейн В матче 1/8 финала Кубка Азии сборная Южной Кореи в дополнительное время обыграла команду Бахрейна 2:1.

Футбол Футбол Роналду впервые не забил пенальти за «Ювентус» В матче 20 тура Серии А «Ювентус» разгромил «Кьево» (3:0). Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

Футбол Футбол «Крылья Советов» обыграли «Жилину» в товарищеском матче «Крылья Советов» одержали победу над «Жилиной» в товарищеском матче на сборах в Дубае.

Футбол Футбол «Зенит» и «Краснодар» ведут борьбу за Кудряшова «Зенит» проявляет интерес к бывшему защитнику «Рубина» Федору Кудряшову, сообщает «Чемпионат».

Футбол Футбол «Сельта» арендовала защитника «Саутгемптона» Худта Защитник "Саутгемптона" Уэсли Худт перешел в "Сельту", информирует официальный сайт "кельтов".

Футбол Футбол Игроки «Томи» написали письмо на имя губернатора Томской области Футболисты "Томи" написали письмо на имя губернатора Томской области и президента команды Сергея Жвачкина с просьбой оставить на своей должности спортивного директора Игоря Кудряшова; копия письма есть в распоряжении РИА Новости.