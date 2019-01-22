Футбол

Федор Чалов продлил контракт с ЦСКАВести.Ru 05:18

Нападающий Федор Чалов подписал новый контракт с ЦСКА. Договор рассчитан до окончания сезона 2021/22. 20-летний Федор Чалов является воспитанником ЦСКА.
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Чалов продлил контракт с ЦСКА

Советский спорт04:35

Чалов: рад, что ЦСКА мне доверяет

Чемпионат10:51

Чалов — о новом контракте с ЦСКА: «Очень рад продлить соглашение с клубом, в котором я вырос»

Sport24.ru10:50

Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2022 года

РИА Новости04:43

Федор Чалов: «Постараюсь оправдать доверие клуба на поле»

Матч ТВ11:24

ЦСКА продлил контракт с Чаловым

Спорт-Экспресс04:31

Чалов продлил контракт с ЦСКА до 2022 года

Sports.ru04:46
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Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Футбол

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в Кубке Матч Премьер

В Катаре стартовал товарищеский футбольный турнир ФОНБЕТ Кубок Матч Премьер, в котором принимают участие четыре российских клуба: «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов».
Обновлено в 00:20
Футбол

«Краснодар» уступил «Базелю» в товарищеском матче

Обновлено в 08:50
Футбол

Роналду приговорен к условному сроку и штрафу в €19 млн

Обновлено в 06:06
Футбол

«Барселона» интересуется хавбеком «Сассуоло»

«Барселона» заинтересовалась еще одним игроком «Сассуоло». Полузащитник Стефано Сенси привлек внимание каталонского клуба.
Обновлено в 02:34
Футбол

Защитник «Ростова» Вилюш получил разрыв крестообразных связок

Отмечается, что Вилюш получил разрыв крестообразных связок коленного сустава. Предположительно, он пропустит от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 06:58
Футбол

«Нант» опубликовал заявление по ситуации с Салой

"Нант" на своем официальном сайте обнародовал заявление по исчезновению своего бывшего футболиста Эмилиано Салы.
Обновлено в 10:31
Футбол

Кокорину грозит замена коленного сустава

Обновлено в 04:05
Футбол

Бенитес покинет «Ньюкасл», если клуб не усилится зимой

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес намерен покинуть клуб в конце сезона.
Обновлено в 10:22
Футбол

Южная Корея вышла в четвертьфинал Кубка Азии, обыграв Бахрейн

В матче 1/8 финала Кубка Азии сборная Южной Кореи в дополнительное время обыграла команду Бахрейна 2:1.
Обновлено в 10:47
Футбол

Роналду впервые не забил пенальти за «Ювентус»

В матче 20 тура Серии А «Ювентус» разгромил «Кьево» (3:0). Криштиану Роналду не реализовал пенальти.
Обновлено вчера в 22:18
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Жилину» в товарищеском матче

«Крылья Советов» одержали победу над «Жилиной» в товарищеском матче на сборах в Дубае.
Обновлено в 06:47
Футбол

«Зенит» и «Краснодар» ведут борьбу за Кудряшова

«Зенит» проявляет интерес к бывшему защитнику «Рубина» Федору Кудряшову, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 10:18
Футбол

«Сельта» арендовала защитника «Саутгемптона» Худта

Защитник "Саутгемптона" Уэсли Худт перешел в "Сельту", информирует официальный сайт "кельтов".
Обновлено в 08:35
Футбол

Игроки «Томи» написали письмо на имя губернатора Томской области

Футболисты "Томи" написали письмо на имя губернатора Томской области и президента команды Сергея Жвачкина с просьбой оставить на своей должности спортивного директора Игоря Кудряшова; копия письма есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 10:17
Футбол

Азар договорился о контракте с «Реалом». Он будет получать до 16,5 млн евро в год

Азар получит 1 млн евро вдобавок к окладу в случае победы в Ла Лиге, 1,5 млн за победу в Лиге чемпионов и еще 1 млн, если завоюет «Золотой мяч», сообщает El Chiringuito.
Обновлено в 09:41
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Фёдор Николаевич Чалов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского ЦСКА и молодёжной сборной России.
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