Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛiReactor 04:15

Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу. В результате опроса, проводимого в социальной сети «Вконтакте», победителем стал форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов.

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