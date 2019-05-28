Футбол
Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛiReactor 04:15
Чемпионат России, 26 мая
Стадион «ВЭБ Арена»
Федор Чалов
|5′
Хердюр Магнуссен
|48′
Яка Бийол
|52′
Родриго Бекао
Виктор Васин
|53′
Арнор Сигурдссон
|56′
Яка Бийол
Такума Нисимура
|58′
|63′
Мохаммед Рабиу
Геннадий Киселев
|69′
Пол Антон
Антон Зиньковский
Федор Чалов
|73′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|79′
Иван Обляков
|80′
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
78
Дивеев
5
Васин
23
Магнуссон
2
Фернандес
19
Нисимура
9
Чалов
2 ×
98
Обляков
42
Щенников
17
Сигурдссон
25
Бистрович
14
Конюхов
2
Полуяхтов
5
Самарджич
90
Бурлак
15
Зотов
31
Ткачук
40
Тимофеев
70
Зиньковский
78
Киселев
91
Яковлев
11
Шейдаев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу. В результате опроса, проводимого в социальной сети «Вконтакте», победителем стал форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов.
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