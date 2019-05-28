Футбол

Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛiReactor 04:15

ЦСКА — Крылья Советов
6 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 26 мая
Стадион «ВЭБ Арена»
Федор Чалов
5′
Хердюр Магнуссен
48′
Яка Бийол
52′
Родриго Бекао
Виктор Васин
53′
Арнор Сигурдссон
56′
Яка Бийол
Такума Нисимура
58′
63′
Мохаммед Рабиу
Геннадий Киселев
69′
Пол Антон
Антон Зиньковский
Федор Чалов
73′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
79′
Иван Обляков
80′
Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу. В результате опроса, проводимого в социальной сети «Вконтакте», победителем стал форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов.
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