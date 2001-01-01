Футбол

Федор Чалов: «Со „Спартаком“ не может быть товарищеской игры»Матч ТВ вчера в 13:37

Будет хорошее противостояние, со «Спартаком» не может быть товарищеской игры, — сказал Чалов в эфире телеканала «Матч ТВ». Встреча между командами состоится 30 июня.
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Чалов: «Думаю, что будет очень интересно посмотреть на матч со „Спартаком“»

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Чалов: «Со „Спартаком“ не может быть товарищеской игры»

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Федор Чалов: «Со „Спартаком“ не может быть товарищеской игры»

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