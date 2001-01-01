Федор Чалов: «Со „Спартаком“ не может быть товарищеской игры»Матч ТВ вчера в 13:37

Будет хорошее противостояние, со «Спартаком» не может быть товарищеской игры, — сказал Чалов в эфире телеканала «Матч ТВ». Встреча между командами состоится 30 июня.

Федор Чалов: «Со „Спартаком“ не может быть товарищеской игры»

Здоровье Минздрав России направил двух специалистов в зону паводка в Приангарье Министерство здравоохранения России направил двух специалистов для помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области, сообщалось 30 июня на сайте ведомства.

Политика Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.

Наука Ученые описали предсмертные переживания Особые переживания, или "околосмертный опыт" человека, переживаемый 10% людей в опасных ситуациях, описали ученые, сообщает MedicalXpress.

Политика Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Экономика Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводков Рейды в Иркутской области не выявили фактов завышения цен на хлеб и другие продукты в районах паводка, передает ТАСС.

Происшествия На Кубани двое подростков погибли при обрушении заброшенной дачи Следователи организовали проверку по факту гибели двух подростков в результате обрушения строения в одном из садовых товариществ Абинского района, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

Шоу-бизнес Екатерина Климова устроила зажигательные танцы в день развода Третий брак 41-летней актрисы потерпел крах: в минувшую пятницу Екатерина Климова оформила развод с Гелой Месхи.

Политика Эстония проголосует за демарш из ПАСЕ после возвращения России Ранее делегации семи стран покинули июньскую сессию ПАСЕ после того, как Парламентская ассамблея приняла подтверждение полномочий российской власти в полном объеме.

Культура Художник из Нижнего Тагила получил государственную премию «Инновация» Уроженец Нижнего Тагила, автор проектов Уральского филиала государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Владимир Селезнев получил государственную премию Инновация в номинации Художник года за выставку-ретроспективу Иногда кратчайший путь - самый длинный .

Здоровье Роспотребнадзор обследовал природный очаг чумы в Казахстане Эксперты Роспотребнадзора совместно с коллегами из Казахстана провели мониторинг в трансграничном природном очаге чумы на территории республики.

Политика Пушков посоветовал Киеву сменить главу МИДа Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о возвращении России в ПАСЕ и посоветовал украинским властям сменить министра иностранных дел.

Авто «АвтоВАЗ» передумал повышать цены на некоторые модели «АвтоВАЗ» не объяснил дилерам, почему передумал поднимать цены на Xray и 4x4.

Общество Архангельского губернатора освистали на Дне города Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.

Происшествия В Тулуне во время паводка спасли более 100 животных Спасатели, кинологи и волонтеры продолжают работы по спасению животных в затопленном Тулуне Иркутской области.

Гаджеты Google открыла сайт для разработчиков Fuchsia Компания Google презентовала сайт для разработчиков Fuchsia.dev.

Политика Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.

Финансы Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.

Общество В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.

Кино Принцесса Диана хотела сняться в продолжении фильма «Телохранитель» Оказывается, во второй части фильма хотела сняться не просто актриса, а настоящая принцесса – принцесса Диана.

Происшествия В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.