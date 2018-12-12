Футбол
Чалов открыл счет в матче против «Реала»
Чалов открыл счет в матче против «Реала»Спорт-Экспрессвчера в 13:33
ЦСКА вышел вперед в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала". На 37-й минуте гол забил нападающий Федор Чалов. Результативный пас на счету хавбека Арнора Сигурдссона.
Спорт-Экспрессвчера в 13:33
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