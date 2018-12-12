Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал победу над «Реалом» (3:0) на групповом этапе Лиги чемпионов и непопадание своей команды в весеннюю часть еврокубков.

Федор Чалов: «Надеюсь, нам воздастся за победу над „Реалом“»

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