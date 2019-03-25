Культура

Федор Бондарчук призвал освободить Кирилла СеребренниковаКоммерсантъ 08:22

Режиссер Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста до решения суда по делу «Седьмой студии». Свою просьбу он озвучил на вручении госнаград в День работника культуры в атриуме Большого театра.
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Федор Бондарчук призвал освободить из-под ареста Кирилла Серебренникова

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук в день работника культуры призвал правоохранительные органы освободить режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу "Седьмой студии" и находящегося под домашним арестом.
Интерфакс07:36

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Бондарчук попросил освободить Серебренникова из-под домашнего ареста

РБК08:41

Федор Бондарчук призвал освободить Кирилла Серебренникова

Коммерсантъ08:22

Федор Бондарчук призвал освободить из-под ареста Кирилла Серебренникова

Интерфакс07:36

Бондарчук попросил освободить Серебренникова из-под домашнего ареста до приговора

ТАСС07:57

Бондарчук на вручении госнаград попросил освободить Кирилла Серебренникова

РИА Новости07:48

Бондарчук призвал освободить Серебренникова из-под домашнего ареста

Ведомости08:11

Федор Бондарчук попросил освободить из-под домашнего ареста Кирилла Серебренникова

Эхо Москвы09:30
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Российский театральный режиссёр
Российский режиссёр театра и кино, с 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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