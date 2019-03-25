Федор Бондарчук призвал освободить Кирилла СеребренниковаКоммерсантъ 08:22

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук в день работника культуры призвал правоохранительные органы освободить режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу "Седьмой студии" и находящегося под домашним арестом.

с чего всё началось

Режиссер Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста до решения суда по делу «Седьмой студии». Свою просьбу он озвучил на вручении госнаград в День работника культуры в атриуме Большого театра.

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