Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла СеребренниковаВечерняя Москва 09:02

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук в день работника культуры призвал правоохранительные органы освободить режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу "Седьмой студии" и находящегося под домашним арестом.

с чего всё началось

Не могу не воспользоваться возможностью обратиться с просьбой ко всем, от кого это зависит - Следственный комитет, министерство внутренних дел, прокуратуру - до решения суда освободить Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.

Режиссер Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста до решения суда. Бондарчук высказал эту просьбу во время вручения государственных наград. Торжественная церемония состоялась в атриуме Большого театра 25 марта, в День работника культуры.

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