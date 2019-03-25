Культура
Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла СеребренниковаВечерняя Москва 09:02
Режиссер Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста до решения суда. Бондарчук высказал эту просьбу во время вручения государственных наград. Торжественная церемония состоялась в атриуме Большого театра 25 марта, в День работника культуры.
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Не могу не воспользоваться возможностью обратиться с просьбой ко всем, от кого это зависит - Следственный комитет, министерство внутренних дел, прокуратуру - до решения суда освободить Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.
— Федор Бондарчук, киноактёрРИА Новости 07:48
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