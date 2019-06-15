Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в МосгордумуТАСС 05:00

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму. Об этом она сообщила в Facebook.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мосгоризбирком сообщил, что Федермессер не была зарегистрированным кандидатом

Интерфакс05:52

Нюта Федермессер сняла кандидатуру с выборов в Мосгордуму

РИА Новости05:32

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

ТАСС05:00

Соболь поблагодарила Федермессер за отказ избираться в Мосгордуму

РБК08:17

Навальный и Соболь затравили Федермессер

Актуальные комментарии04:36

Федермессер сняла кандидатуру с выборов в Мосгордуму

Коммерсантъ04:26

Мосгоризбирком получил заявление Нюты Федермессер о снятии с выборов

Эхо Москвы08:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:36, Ашберн
Происшествия

Губернатор Пензенской области прокомментировал ситуацию в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал ситуацию в селе Чемодановка, где в четверг, 13 июня, произошла массовая драка.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Горняк погиб во время аварии в шахте на Украине

Один человек погиб в во время аварии в шахте «Центральная», которая расположена в Донецкой области на Украине.
Обновлено в 07:31
Общество

Малышева не в первый раз называет ментально больных детей кретинами

Программа «Жить здорово!» от 13 июня 2019 года вызвала широкий общественный резонанс из-за использования слов «идиот» и «кретин» по отношению к ментально больным детям.
Обновлено вчера в 05:35
Общество

Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику

В субботу, 15 июня, техника начала покидать стройплощадку.
Обновлено в 08:02
Политика

Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 08:13
Политика

СМИ: в Японии не согласны с мнением США о причастности Ирана к нападениям на танкеры

Правительство Японии не согласно с утверждениями США о причастности Ирана к недавним нападениям на танкеры в Оманском заливе и попросило у Вашингтона дополнительных доказательств на этот счет.
Обновлено в 07:54
Происшествия

В Польше легкомоторный самолет упал в реку во время авиашоу

Обновлено в 07:51
Происшествия

Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге

Из окон автомобиля неизвестные обстреляли стоящих возле бара людей из пейнтбольных ружей шариками с краской.
Обновлено в 08:27
Гаджеты

Флагманский смартфон Sony Xperia 1 выходит в России

Обновлено вчера в 11:36
Политика

Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма

Певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, пишет "Обозреватель".
Обновлено в 07:29
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:43
Политика

Путин призвал придерживаться СВПД по Ирану

Россия призывает страны придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 02:24
Футбол

Игроки «Ростова» пообщались с фанатами у касс стадиона

Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено вчера в 01:11
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Шоу-бизнес

Певица Нюша впервые показала подросшую дочь

Отечественная певица Нюша впервые показала поклонникам свою подросшую дочь.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе

В Анапе восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа, полученного во время катания на аттракционе.
Обновлено в 05:25
Транспорт

Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса

Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 03:17
Политика

Додон призвал КС Молдавии пересмотреть решение о роспуске парламента

Президент Молдавии Игорь Додон призвал Конституционный суд страны после отставки правительства Павла Филипа пересмотреть решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено вчера в 12:08
Армия и оружие

Сброшенная Су-34 бомба «похоронила» десятки боевиков

Видео атаки группировки боевиков российским истребителем Су-34 при помощи бомбового удара недавно было опубликовано в Сети.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий

В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 04:40
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:36
Здоровье

Как бороться с эректильной дисфункцией

В 1999 году американские исследователи выяснили, что в 1995 году во всем мире насчитывалось более 152 млн мужчин с эректильной дисфункцией.
Обновлено в 08:00
Авто

Renault Duster стал самой популярной моделью марки в России

Обновлено в 04:00
Политика

Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу

Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Политика

Глава ПЦУ обвинил Филарета в желании подмять церковь под себя

Глава неканонической Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) назвал причину конфликта с лидером так называемого Киевского патриархата Филаретом (Денисенко).
Обновлено вчера в 19:47
Транспорт

Медведев уточнил маршрут платной скоростной трассы Москва – Казань

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил проект строительства платной скоростной автодороги Москва — Казань.
Обновлено вчера в 03:49
Кино

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Бизнесмена осудили за истязание детей в Нижнем Тагиле

Обновлено вчера в 08:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анна Федермессер
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера». Член центрального штаба Общероссийского народного фронта. Награждена знаком отличия Российской Федерации «За благодеяние». Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения г. Москвы. Член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. Член Правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное