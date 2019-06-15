Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в МосгордумуТАСС 05:00
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму. Об этом она сообщила в Facebook.
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Происшествия
Губернатор Пензенской области прокомментировал ситуацию в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал ситуацию в селе Чемодановка, где в четверг, 13 июня, произошла массовая драка.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Горняк погиб во время аварии в шахте на Украине
Один человек погиб в во время аварии в шахте «Центральная», которая расположена в Донецкой области на Украине.
Обновлено в 07:31
Общество
Малышева не в первый раз называет ментально больных детей кретинами
Программа «Жить здорово!» от 13 июня 2019 года вызвала широкий общественный резонанс из-за использования слов «идиот» и «кретин» по отношению к ментально больным детям.
Обновлено вчера в 05:35
Общество
Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику
В субботу, 15 июня, техника начала покидать стройплощадку.
Обновлено в 08:02
Политика
Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 08:13
Политика
СМИ: в Японии не согласны с мнением США о причастности Ирана к нападениям на танкеры
Правительство Японии не согласно с утверждениями США о причастности Ирана к недавним нападениям на танкеры в Оманском заливе и попросило у Вашингтона дополнительных доказательств на этот счет.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге
Из окон автомобиля неизвестные обстреляли стоящих возле бара людей из пейнтбольных ружей шариками с краской.
Обновлено в 08:27
Гаджеты
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 выходит в России
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма
Певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, пишет "Обозреватель".
Обновлено в 07:29
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:43
Политика
Путин призвал придерживаться СВПД по Ирану
Россия призывает страны придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 02:24
Футбол
Игроки «Ростова» пообщались с фанатами у касс стадиона
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено вчера в 01:11
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Шоу-бизнес
Певица Нюша впервые показала подросшую дочь
Отечественная певица Нюша впервые показала поклонникам свою подросшую дочь.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе
В Анапе восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа, полученного во время катания на аттракционе.
Обновлено в 05:25
Транспорт
Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса
Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 03:17
Политика
Додон призвал КС Молдавии пересмотреть решение о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон призвал Конституционный суд страны после отставки правительства Павла Филипа пересмотреть решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено вчера в 12:08
Армия и оружие
Сброшенная Су-34 бомба «похоронила» десятки боевиков
Видео атаки группировки боевиков российским истребителем Су-34 при помощи бомбового удара недавно было опубликовано в Сети.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий
В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 04:40
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:36
Здоровье
Как бороться с эректильной дисфункцией
В 1999 году американские исследователи выяснили, что в 1995 году во всем мире насчитывалось более 152 млн мужчин с эректильной дисфункцией.
Обновлено в 08:00
Авто
Renault Duster стал самой популярной моделью марки в России
Обновлено в 04:00
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Политика
Глава ПЦУ обвинил Филарета в желании подмять церковь под себя
Глава неканонической Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) назвал причину конфликта с лидером так называемого Киевского патриархата Филаретом (Денисенко).
Обновлено вчера в 19:47
Транспорт
Медведев уточнил маршрут платной скоростной трассы Москва – Казань
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил проект строительства платной скоростной автодороги Москва — Казань.
Обновлено вчера в 03:49
Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Бизнесмена осудили за истязание детей в Нижнем Тагиле
Обновлено вчера в 08:21