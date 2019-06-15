Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в МосгордумуТАСС 05:00
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму. Об этом она сообщила в Facebook.
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Здоровье
Творог УОМЗ им. Верещагина - незаменимый продукт для активных вологжан
В твороге содержатся витамины группы В. И если его регулярно употреблять, то у человека нормализуется метаболизм, а содержащийся в продукте витамин В12 помогает полноценной работе мозга и способствует эффективному усвоению железа.
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NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
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Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
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Политика
Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Эллиота Трюдо
Служба безопасности и разведки Канады уничтожила досье на бывшего премьер-министр Эллиота Трюдо.
Обновлено в 14:10
Политика
Глава Демократической партии Молдавии покинул страну
Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Обновлено в 14:03
Кино
Скончался режиссер Франко Дзеффирелли
Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20
Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 14:02
Футбол
«Наполи» договорился с «Реалом» о годичной аренде Хамеса
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес в ближайшее время станет игроком «Наполи». Клубы договорились между собой о годичной аренде.
Обновлено в 14:17
Происшествия
СБУ отчиталась о демонтаже незаконного трубопровода для перекачки ГСМ
В Луганской области сотрудники СБУ Украины остановили незаконную переправку горюче-смазочных материалов из России.
Обновлено в 13:16
Авто
Почему дорожают автомобили с пробегом
Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
Обновлено в 03:20
Гаджеты
Xiaomi закрывает программу бета-тестирования MIUI для всех устройств
Компания Xiaomi объявила о скором закрытии глобальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Алибасов не помнит, какой сейчас год
Обновлено в 07:44
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:36
Происшествия
Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание
В день трагедии дома находились два ее сына: 18-летний Максим и 15-летний Арсений. Старший лежал без сознания с перерезанным горлом.
Обновлено вчера в 08:46
Космос
Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина
Обновлено в 07:42
Происшествия
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео
Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Первая после пожара месса началась в Нотр-Даме
Собор Парижской Богоматери принял первую мессу после страшного пожара. Трансляцию ведет католический телеканал KTO.
Обновлено в 12:49
Политика
Началась выдача паспортов жителям Донбасса
В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:25
Политика
Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией
Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.
Обновлено в 09:36
Политика
Водная блокада Крыма ударила по Украине
Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Футбол
Анюков и Жирков остаются в «Зените»
Юрий Жирков подпишет контракт сроком на один год, а Александр Анюков завершит карьеру футболиста и станет тренером в структуре клуба.
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Музыка
Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой
Обновлено в 07:37
Здоровье
Травяные и цветочные чаи: как влияют на здоровье мята и зверобой
Что касается цветочных и травяных чаев, то надеяться на исцеление каких-то болезней с их помощью не стоит, хотя они действительно способны помочь, если организм плохо реагирует на кофеин из обычных кофе или чая.
Обновлено в 05:54