Федермессер отказалась от участия в выборах в МосгордумуТАСС 05:00

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму. Об этом она сообщила в Facebook.

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

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