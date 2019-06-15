Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в МосгордумуТАСС 05:00

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму. Об этом она сообщила в Facebook.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Навальный и Соболь войдут в историю как основатели «секты по отравлению своих врагов», считает Серуканов

ФАН12:43

Соболь поблагодарила Федермессер за отказ избираться в Мосгордуму

РБК08:17

Федермессер сняла кандидатуру с выборов в Мосгордуму

Коммерсантъ04:26

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

ТАСС05:00

Мосгоризбирком сообщил, что Федермессер не была зарегистрированным кандидатом

Интерфакс05:52

Нюта Федермессер сняла кандидатуру с выборов в Мосгордуму

РИА Новости05:32

Нюта Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Эхо Москвы09:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:44, Вашингтон
Здоровье

Творог УОМЗ им. Верещагина - незаменимый продукт для активных вологжан

В твороге содержатся витамины группы В. И если его регулярно употреблять, то у человека нормализуется метаболизм, а содержащийся в продукте витамин В12 помогает полноценной работе мозга и способствует эффективному усвоению железа.
Обновлено в 11:49
Политика

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Обновлено в 12:19
Политика

Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено в 11:29
Политика

Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Эллиота Трюдо

Служба безопасности и разведки Канады уничтожила досье на бывшего премьер-министр Эллиота Трюдо.
Обновлено в 14:10
Политика

Глава Демократической партии Молдавии покинул страну

Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Обновлено в 14:03
Кино

Скончался режиссер Франко Дзеффирелли

Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20

Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Похороны погибшего в драке в Чемодановке пройдут в воскресенье

Обновлено в 10:47
Футбол

«Наполи» договорился с «Реалом» о годичной аренде Хамеса

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес в ближайшее время станет игроком «Наполи». Клубы договорились между собой о годичной аренде.
Обновлено в 14:17
Происшествия

СБУ отчиталась о демонтаже незаконного трубопровода для перекачки ГСМ

В Луганской области сотрудники СБУ Украины остановили незаконную переправку горюче-смазочных материалов из России.
Обновлено в 13:16
Авто

Почему дорожают автомобили с пробегом

Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
Обновлено в 03:20
Гаджеты

Xiaomi закрывает программу бета-тестирования MIUI для всех устройств

Компания Xiaomi объявила о скором закрытии глобальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес

Алибасов не помнит, какой сейчас год

Обновлено в 07:44
Общество

После тренировки в ЦПК астронавт Пармитано почувствовал себя носком

Обновлено в 12:47
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:36
Происшествия

Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание

В день трагедии дома находились два ее сына: 18-летний Максим и 15-летний Арсений. Старший лежал без сознания с перерезанным горлом.
Обновлено вчера в 08:46
Космос

Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина

Обновлено в 07:42
Происшествия

Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

Обновлено вчера в 13:05
Политика

Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым

Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео

Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Первая после пожара месса началась в Нотр-Даме

Собор Парижской Богоматери принял первую мессу после страшного пожара. Трансляцию ведет католический телеканал KTO.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

Новое фото сына Меган Маркл и принца Гарри вызвало переполох

Обновлено в 12:18
Политика

Началась выдача паспортов жителям Донбасса

В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:25
Политика

Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией

Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.
Обновлено в 09:36
Политика

Водная блокада Крыма ударила по Украине

Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Футбол

Анюков и Жирков остаются в «Зените»

Юрий Жирков подпишет контракт сроком на один год, а Александр Анюков завершит карьеру футболиста и станет тренером в структуре клуба.
Обновлено в 11:10
Музыка

Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой

Обновлено в 07:37
Здоровье

Травяные и цветочные чаи: как влияют на здоровье мята и зверобой

Что касается цветочных и травяных чаев, то надеяться на исцеление каких-то болезней с их помощью не стоит, хотя они действительно способны помочь, если организм плохо реагирует на кофеин из обычных кофе или чая.
Обновлено в 05:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анна Федермессер
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера». Член центрального штаба Общероссийского народного фронта. Награждена знаком отличия Российской Федерации «За благодеяние». Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения г. Москвы. Член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. Член Правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное