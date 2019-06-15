Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в МосгордумуТАСС 05:00
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму. Об этом она сообщила в Facebook.
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Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Обновлено в 09:48
Происшествия
Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР
Расследование уголовного дела об убийстве местного жителя в ходе массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области передано в центральный аппарат Следственного комитета.
Обновлено в 08:46
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что результаты полного обследования отца показали положительный результат.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии
«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
Обновлено вчера в 06:56
Технологии
Крупнейший в мире самолет выставлен на продажу за 400 млн долларов
Воздушное судно Stratolaunch, являющееся крупнейшим в мире, выставлено на продажу за 400 миллионов долларов.
Обновлено в 03:41
Авто
Jeep Renegade PHEV скоро представят публике
К электрифицированному Renegade в Турине присоединится гибридный Compass PHEV, который использует идентичную силовую установку и имеет очень похожие характеристики.
Обновлено в 01:03
Происшествия
В Могадишо 8 человек убиты, 16 ранены
В столице Сомали Могадишо взорвался заминированный автомобиль, погибли по меньшей мере восемь человек, ранения получили 16.
Обновлено в 10:05
Наука
Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими
Исследователи приводят в пример препарат «Avastin», который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-ом.
Обновлено в 09:09
Транспорт
Роспотребнадзор напомнил пассажирам их права при задержке рейсов
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации гражданам о том, что можно требовать от авиаперевозчика при задержке рейса.
Обновлено в 10:01
Происшествия
В Москве задержали актёра из «Универа»
Обновлено в 02:21
Футбол
Кейлор Навас может остаться в «Реале». У него нет предложений
Голкипер Кейлор Навас может остаться в «Реале» на следующий сезон.
Обновлено в 08:56
Космос
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск ответил на запуск картонного Дмитрия Рогозина на автомобиле в ближний космос, который совершили жители Томска.
Обновлено в 04:40
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Представитель Ваганьковского кладбища опроверг сообщения о взрыве
Ранее ряд СМИ сообщили, что в здании администрации кладбища произошел взрыв, по предварительной информации, два человека пострадали.
Обновлено в 09:47
Общество
Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров
В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.
Обновлено вчера в 22:14
Транспорт
В Москве в три раза снизилось число угонов автомобилей
Число угонов машин в Москве снизилось в три раза благодаря камерам, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 09:22
Гаджеты
Xiaomi показала официальную распаковку смартфона Xiaomi Mi 9T
Во время распаковки автор видео перечисляет ключевые спецификации Xiaomi Mi 9T.
Обновлено в 06:46
Единоборства
Боец Фёдор Емельяненко подписал новый контракт с Bellator
Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко заключил новое соглашение с промоушеном Bellator.
Обновлено в 02:14
Политика
Водная блокада Крыма ударила по Украине
Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Религия
Православные празднуют Троицкую родительскую субботу
Обновлено в 00:19
Политика
В Японии отреагировали на заявление США об инциденте с танкерами
Правительство Японии считает утверждения США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе неубедительными и попросило Вашингтон предоставить дополнительные доказательства в поддержку высказанных предположений, сообщило агентство Киодо со ссылкой на несколько правительственных источников.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Друг сына Соколова рассказал о разладе в семье
Друг и коллега старшего сына бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова рассказал о разладе в семье спортсмена, передает "КП".
Обновлено вчера в 13:47
Транспорт
В Росавтодоре заявили, что скоростной лимит пока не будет увеличен
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
Обновлено в 04:26
Политика
Новый премьер Молдавии заявила о готовности к сотрудничеству с Россией
Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.
Обновлено в 06:59
Общество
В РПЦ предложили усилить патриотическое воспитание в школах
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает необходимым активнее вести патриотическое воспитание в российских школах.
Обновлено в 09:15