Экономика
Федеральный бюджет за январь-апрель исполнен с профицитомРоссийская газета вчера в 10:56
Профицит федерального бюджета за январь-апрель России составил 2,1 процента, следует из материалов Минфина, размещенных на сайте ведомства. Доходы бюджета за отчетный период составили 6,359 триллиона рублей.
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«В Могилеве такая трагедия впервые»: хоронят убитого лейтенанта милиции
Обновлено в 05:46
Путешествия
Федор Конюхов запланировал три новых экспедиции
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Вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за сделки с россиянкой
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В Минтрансе подтвердили планы открыть ж/д часть Крымского моста раньше срока
Министерство транспорта России подтвердило готовность выполнить поручение российского лидера Владимира Путина по открытию железнодорожной части Крымского моста раньше срока.
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ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Обновлено в 02:37
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
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Происшествия
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Общество
«Пришло время». Владимир Шахрин покинул тему храма Святой Екатерины
Бессменный фронтмен екатеринбургской группы «Чайф» Владимир Шахрин в последний раз высказался на тему строительства храма Святой Екатерины в столице Урала.
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Политика
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Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Политика
Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»
Россия придумала историю для Украины, а Киеву нужно пересмотреть отношение к националисту Степану Бандере, чья запрещенная в России экстремистская ОУН-УПА воевала на стороне войск Третьего рейха против СССР, заявил бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими коллегами.
Обновлено в 03:33
Авто
Объявлены победители конкурса «Автомобиль 2019 года в России»
Организаторы конкурса объявили победителей в нескольких категориях.
Обновлено вчера в 04:26
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады
СМИ опубликовали проект указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Рады.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП
Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.
Обновлено вчера в 16:13
Здоровье
Названы шесть опасных болезней, которые развиваются без симптомов
Медики назвали опасные заболевания, которые могут развиться без симптомов.
Обновлено в 04:59
Политика
США отказались от постоянного посла на Украине, узнали СМИ
Соединенные Штаты пока не собираются назначать постоянного посла на Украине на замену покинувшей свой пост Мари Йованович, его обязанности будет выполнять временный поверенный.
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Футбол
Моуринью рассказал, когда хочет вернуться к работе
Бывший главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что хочет вернуться к работе.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
В ДНР установили причастных к убийству Захарченко
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что установлены причастные к убийству бывшего лидера республики Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 06:04
Политика
Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов
Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено вчера в 12:41
Общество
Бурановские бабушки рассказали, как сложилась их жизнь после Евровидения
Солистки Граня Байсарова, Галина Конева и Екатерина Шкляева рассказали корреспонденту РИА Новости, как сложилась их жизнь спустя семь лет после участия в Евровидении, и оценили шансы Сергея Лазарева на победу в конкурсе.
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Хоккей
Воробьёв заявил, что игроки сборной не пили пиво между матчами
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв опроверг информацию о том, что игроки команды пили пиво после матча с Чехией.
Обновлено вчера в 13:24
Здоровье
Ученые предупредили о вреде соков
"Даже если сахар в соке образуется естественным путем, а не добавляется при приготовлении, вред от него по существу одинаков, так как биохимический ответ при метаболизме аналогичен", — уточнили исследователи.
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В Перу два человека погибли при падении вертолета
Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу.
Обновлено в 03:24
Игры
Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft
Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено вчера в 11:28
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
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Кино
Финал «Игры престолов» останется открытым
Как отметил Утц, вначале финального сезона он был убежден в том, что в конечном итоге ситуацию разрешит Санса, однако, с приближением финала, по мнению ученого, зрители могут остаться с продолжением хаоса.
Обновлено в 05:08
Общество
Жители российских городов вышли на акции против застройки скверов
В Екатеринбурге жители выступают против строительства храма на месте сквера.
Обновлено в 05:51