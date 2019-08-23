Экономика
Федеральные власти помогут достроить проблемные дома в КраснодареРИА Новости 07:42
В конце июня власти Краснодарского края заявили, что более 1,5 миллиарда рублей направлено на завершение строительства объектов высокой степени готовности, что поможет решению проблем обманутых дольщиков. В настоящее время ведётся формирование соответствующего фонда.
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С начала 2019 г. в Краснодаре достроили 16 проблемных домов
Администрация МО г. Краснодар и городская Дума Краснодара11:02
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Общество
В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть
Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
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Футбол
Сигурдссон не работал в общей группе ЦСКА на сегодняшней тренировке
Как сообщает пресс-служба ЦСКА, полузащитник Арнор Сигурдссон не занимался вместе с остальной командой на сегодняшней тренировке.
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История с переходом полузащитника Алексея Сутормина из "Рубина" в "Зенит" привлекла себе повышенное внимание после того, как были опубликованы бумаги, в которых указывалась сумма трансфера и компенсации его бывшим командам.
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Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
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Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
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Сегодня, 23 августа, звезда «Дом-2» Алена Водонаева оригинально поздравила в микроблоге Instagram своего сына Богдана с 9-летием.
Обновлено в 10:34
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Евгений Киселев ушел с украинского телеканала «Прямой»
Телеведущий Евгений Киселев ушел с телеканала «Прямой». В эфире канала он вел передачу «Итоги».
Обновлено в 04:37
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Путин сделает важное заявление после совещания по ДРСМД
В Кремле анонсировали важное заявление, которое сделает глава государства Владимир Путин после совещания Совета безопасности РФ.
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Борис Джонсон записал видео с бандеровским приветствием
Глава британского правительства Борис Джонсон вместе с сотрудниками украинского посольства в Соединенном Королевстве поздравил украинцев с Днем независимости бандеровским приветствием «Слава Украине!».
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Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Спорт
Логинов объяснил свой отказ подписывать контракт с СБР
Российский биатлонист Александр Логинов объяснил ситуацию с контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР), передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:49
Футбол
Фернандо Торрес провёл прощальный матч
Обновлено в 11:41
Общество
Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения
Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Финансы
Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в I квартале 2020 года
Тренд на снижение инфляции в РФ из-за слабого спроса в экономике будет очень сильным даже на фоне уже проведенного ЦБ смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в I квартале 2020-го может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Стало известно о приобретении США танка Т-90
Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Борис Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол
Обновлено вчера в 23:25
Технологии
Первый в мире плавучий атомный энергоблок отправился на Чукотку
В Мурманске состоялась торжественная церемония отправки первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" на место эксплуатации на Чукотку, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:44
Космос
Россия впервые запустила в космос робота
С космодрома «Байконур» вылетел корабль «Союз МС-14».
Обновлено вчера в 02:08
Политика
Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму
Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 10:23
Политика
Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая
«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США.», — написал он.
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Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Происшествия
В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом
Обновлено в 12:35
Кино
Умер кинорежиссер Михаил Ведышев
Обновлено в 11:39
Футбол
Жардим: Фалькао не играет, потому что травмирован
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал, почему нападающий команды Радамель Фалькао ещё не выходил на поле в нынешнем сезоне.
Обновлено в 12:19
Общество
В американском приюте поселился огромный кот
В американском приюте для животных Моrrіs Апімаl Rеfиде в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
Обновлено в 10:09
Общество
Киностудия «Ленфильм» объявила уточненную дату своего создания
Дата основания киностудии "Ленфильм" будет отсчитываться с 5 марта 1914 года, так как в этот день был создан прообраз киностудии, военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета, чье имущество впоследствии реквизировали большевики, сообщил журналистам историк киностудии "Ленфильм" Александр Поздняков.
Обновлено в 12:02