Экономика

Федеральные власти помогут достроить проблемные дома в КраснодареРИА Новости 07:42

В конце июня власти Краснодарского края заявили, что более 1,5 миллиарда рублей направлено на завершение строительства объектов высокой степени готовности, что поможет решению проблем обманутых дольщиков. В настоящее время ведётся формирование соответствующего фонда.
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16 лет спустя: ЖК «Изумрудный» в Краснодаре вводят в эксплуатацию

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С начала 2019 г. в Краснодаре достроили 16 проблемных домов

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В Краснодаре сдают очередной долгострой - ЖК «Изумрудный»

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Власти Кубани планируют к 2022г. начать работы на всех долгостроях

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С начала года в Краснодаре достроили 16 проблемных домов

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Работы на всех долгостроях Кубани начнутся к 2022 году

ТАСС07:21
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
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24-летняя женщина скончалась во время родов на Ставрополье

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В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть

Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
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История с переходом полузащитника Алексея Сутормина из "Рубина" в "Зенит" привлекла себе повышенное внимание после того, как были опубликованы бумаги, в которых указывалась сумма трансфера и компенсации его бывшим командам.
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Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин

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Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине

Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
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Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию

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Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить

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Алена Водонаева оригинально поздравила своего сына Богдана с 9-летием

Сегодня, 23 августа, звезда «Дом-2» Алена Водонаева оригинально поздравила в микроблоге Instagram своего сына Богдана с 9-летием.
Обновлено в 10:34
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Евгений Киселев ушел с украинского телеканала «Прямой»

Телеведущий Евгений Киселев ушел с телеканала «Прямой». В эфире канала он вел передачу «Итоги».
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Политика

Путин сделает важное заявление после совещания по ДРСМД

В Кремле анонсировали важное заявление, которое сделает глава государства Владимир Путин после совещания Совета безопасности РФ.
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Глава британского правительства Борис Джонсон вместе с сотрудниками украинского посольства в Соединенном Королевстве поздравил украинцев с Днем независимости бандеровским приветствием «Слава Украине!».
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Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
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Логинов объяснил свой отказ подписывать контракт с СБР

Российский биатлонист Александр Логинов объяснил ситуацию с контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР), передает РИА "Новости".
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Футбол

Фернандо Торрес провёл прощальный матч

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Общество

Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения

Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
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Финансы

Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в I квартале 2020 года

Тренд на снижение инфляции в РФ из-за слабого спроса в экономике будет очень сильным даже на фоне уже проведенного ЦБ смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в I квартале 2020-го может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Глуховский анонсировал экранизацию романа «Метро 2033» в 2022 году

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Армия и оружие

Стало известно о приобретении США танка Т-90

Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.
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Борис Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол

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Технологии

Первый в мире плавучий атомный энергоблок отправился на Чукотку

В Мурманске состоялась торжественная церемония отправки первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" на место эксплуатации на Чукотку, передает корреспондент РИА Новости.
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Космос

Россия впервые запустила в космос робота

С космодрома «Байконур» вылетел корабль «Союз МС-14».
Обновлено вчера в 02:08
Политика

Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму

Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму.
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«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США.», — написал он.
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В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
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В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом

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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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