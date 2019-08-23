Экономика

Работы на всех долгостроях Кубани начнутся к 2022 годуТАСС 07:21

Власти Краснодарского края рассчитывают в течение двух лет запустить работы на всех домах-долгостроях в регионе, сообщил в пятницу губернатор Вениамин Кондратьев во время встречи в Краснодаре с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко.
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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