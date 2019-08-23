Экономика
Работы на всех долгостроях Кубани начнутся к 2022 годуТАСС 07:21
Власти Краснодарского края рассчитывают в течение двух лет запустить работы на всех домах-долгостроях в регионе, сообщил в пятницу губернатор Вениамин Кондратьев во время встречи в Краснодаре с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко.
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С начала 2019 г. в Краснодаре достроили 16 проблемных домов
Администрация МО г. Краснодар и городская Дума Краснодара11:02
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