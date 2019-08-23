Власти Краснодарского края рассчитывают в течение двух лет запустить работы на всех домах-долгостроях в регионе, сообщил в пятницу губернатор Вениамин Кондратьев во время встречи в Краснодаре с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко.

Работы на всех долгостроях Кубани начнутся к 2022 году

Администрация МО г. Краснодар и городская Дума Краснодара

Политика Кличко рассказал об особом статусе Севастополя На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Политика Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа В начале августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Шоу-бизнес Татьяна Навка опубликовала фото дочери в образе Русалочки Фигуристка Татьяна Навка опубликовала на своей странице в Instagram фото и видео, на которых Надя предстала в костюме Русалочки.

Политика Борис Джонсон записал видео к дню независимости Украины на мове Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео на украинском к дню независимости страны, передает РИА "Новости".

Политика МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

Экономика ФАС одобрила продажу крупной лизинговой компании «Трансфин-М» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила продажу крупной лизинговой компании – «Трансфин-М».

Политика Американский бизнесмен уволился после романа с Бутиной Основатель крупного американского интернет-магазина Overstock.com Патрик Бирн, ранее заявивший о связи с россиянкой Марией Бутиной с ведома ФБР, покинул руководящий пост в компании.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Энергетика «Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму Стартовавшая "акция" истекает 25 сентября. Каким будет рост цен на газ к зиме, украинские эксперты судить пока не берутся.

Происшествия Следователи начали проверку после ДТП с автобусом в Ижевске В Удмуртии начали доследственную проверку по факту ДТП с автобусом на улице Новоажимова в Ижевске.

Происшествия Управляющий отеля обвинил родителей пострадавшей девочки в Турции Управляющий отеля Sunhill в турецком Бодруме назвал родителей 12-летней россиянки виновными в трагедии, в результате которой руку девочки засосал насос бассейна.

Футбол Круговой встретился с Семаком Защитник «Зенита» Данил Круговой встретился с главным тренером питерского клуба Сергеем Семаком.

Авто В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».

Авто Раскрыты характеристики обновленного Skoda Superb для России Компания Skoda получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный Skoda Superb, продажи которого начнутся в России этой осенью.

Общество В американском приюте поселился огромный кот В американском приюте для животных Моrris Аnimаl Rеfugе в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.

Спорт Логинов объяснил свой отказ подписывать контракт с СБР Российский биатлонист Александр Логинов объяснил ситуацию с контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР), передает РИА "Новости".

Экономика Крупнейшей европейской экономике грозит рецессия Немецкая экономика стоит четвертоя в ряде США, Китая и Японии.

Кино Анонсирована экранизация «Метро 2033» Компании «ТВ-3», «ТНТ Premier» и Central Partnership анонсировали экранизацию по «Метро 2033».

Общество Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами чиновников Регионами с самыми высокими зарплатами муниципальных чиновников оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.