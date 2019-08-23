Экономика

Федеральные власти помогут достроить проблемные дома в КраснодареРИА Новости 07:42

В конце июня власти Краснодарского края заявили, что более 1,5 миллиарда рублей направлено на завершение строительства объектов высокой степени готовности, что поможет решению проблем обманутых дольщиков. В настоящее время ведётся формирование соответствующего фонда.
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Дольщики 16 проблемных ЖК в Краснодаре получили ключи от своих квартир

ТАСС15:45

23.08.19 «Факты 24»

Кубань 2413:52

С начала года в Краснодаре достроили 16 проблемных домов

Россия.Кубань11:53

В Краснодаре сдают очередной долгострой - ЖК «Изумрудный»

КП - Кубань10:07

С начала 2019 г. в Краснодаре достроили 16 проблемных домов

Администрация МО г. Краснодар и городская Дума Краснодара11:02

16 лет спустя: ЖК «Изумрудный» в Краснодаре вводят в эксплуатацию

Кубанские новости09:15

Власти Кубани планируют к 2022г. начать работы на всех долгостроях

РБК Краснодар08:42
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:57, Ашберн
Армия и оружие

Армия Сирии сообщила об освобождении Хан-Шейхуна

Обновлено в 12:30
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 15:58
Политика

Власти Архангельской области опровергли второй взрыв в Северодвинске

Источник из органов власти региона сообщил ТАСС, что у властей нет никакой информации о втором взрыве 8 августа в Нёноксе.
Обновлено в 11:51
Политика

Лукашенко рассказал, что Зеленский попросил помощи у Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи у Белоруссии, сообщил глава государства Александр Лукашенко.
Обновлено в 12:11
Политика

Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
Обновлено в 16:06
Культура

Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций

Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке

Обновлено вчера в 06:31
Общество

В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:10
Политика

Росгвардия попросила здания и земли

Проект предполагает, что региональные и муниципальные власти будут передавать Росгвардии дома и участки.
Обновлено в 09:06
Политика

Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума»

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.
Обновлено в 14:41
Происшествия

В Екатеринбурге толпа забила до смерти укравшего женскую сумку вора

В Екатеринбурге прохожий украл сумку из автомобиля, который попал в ДТП.
Обновлено в 10:45
Политика

Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента

Экс-советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи утверждает, что у Трампа психические проблемы, которые не позволят ему переизбраться на второй срок.
Обновлено в 14:37
Политика

Борис Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол

Обновлено вчера в 23:25
Футбол

Нападающий «Уотфорда» может перейти в «Динамо»

Отмечается, что Динамо намерено арендовать итальянского нападающего до конца сезона.
Обновлено в 13:20
Гаджеты

Раскрыты данные о производительности нового смартфона Redmi Note 8 Pro

Раскрыты данные о производительности нового смартфона китайской марки Xiaomi Redmi Note 8 Pro.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие

На Кубе легендарные Т-34 и Т-55 превратили в ракетные установки и САУ

На Кубе главными защитниками воздушного пространства до сих пор являются старые советские комплексы С-75 и С-125.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка

В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие

Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания

Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом

В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес

Актриса Евгения Лоза вышла замуж и поделилась свадебным фото

35-летняя актриса театра и кино, наиболее известная по ролям в фильмах «Гадкий утенок» и «На качелях судьбы», вышла замуж за своего избранника Антона Батырева.
Обновлено вчера в 20:00
Общество

В ВШЭ прокомментировали письмо сотрудников о политическом нейтралитете

В письме сотрудники ВШЭ выразили обеспокоенность происходящими в столице политическими событиями и заявили, что политический нейтралитет, академические и гражданские свободы являются базовыми корпоративными ценностями.
Обновлено в 13:39
Космос

Исследователи получили новые снимки с поверхности астероида Рюгу

Вдобавок, аппарат произвёл забор грунта с поверхности астероида. Теперь межпланетный зонд Hayabusa-2 доставит полученные образцы на Землю.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие

Президент провел совещание с постоянными членами СБ

Обновлено в 06:13
Общество

Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох

Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине

Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Футбол

16-летний норвежский футболист сменил имя на Лионель Месси

Клуб третьего норвежского дивизиона «Юнкерен» подписал контракт с 16-летним футболистом Лионелем Месси.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить

Обновлено вчера в 14:59
Культура

Бриг с алыми парусами увидят участники фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму

Обновлено в 04:58
Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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