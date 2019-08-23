Экономика
Федеральные власти помогут достроить проблемные дома в КраснодареРИА Новости 07:42
В конце июня власти Краснодарского края заявили, что более 1,5 миллиарда рублей направлено на завершение строительства объектов высокой степени готовности, что поможет решению проблем обманутых дольщиков. В настоящее время ведётся формирование соответствующего фонда.
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С начала 2019 г. в Краснодаре достроили 16 проблемных домов
Администрация МО г. Краснодар и городская Дума Краснодара11:02
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