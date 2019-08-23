В конце июня власти Краснодарского края заявили, что более 1,5 миллиарда рублей направлено на завершение строительства объектов высокой степени готовности, что поможет решению проблем обманутых дольщиков. В настоящее время ведётся формирование соответствующего фонда.

Администрация МО г. Краснодар и городская Дума Краснодара

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