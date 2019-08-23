Экономика

Федеральные власти помогут достроить проблемные дома в КраснодареРИА Новости 07:42

В конце июня власти Краснодарского края заявили, что более 1,5 миллиарда рублей направлено на завершение строительства объектов высокой степени готовности, что поможет решению проблем обманутых дольщиков. В настоящее время ведётся формирование соответствующего фонда.
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16 лет спустя: ЖК «Изумрудный» в Краснодаре вводят в эксплуатацию

Кубанские новости09:15

С начала года в Краснодаре достроили 16 проблемных домов

Россия.Кубань11:53

С начала года в Краснодаре достроили 16 проблемных домов

Кубань 2411:25

С начала 2019 г. в Краснодаре достроили 16 проблемных домов

Администрация МО г. Краснодар и городская Дума Краснодара11:02

Власти Кубани планируют к 2022г. начать работы на всех долгостроях

РБК Краснодар08:42

В Краснодаре сдают очередной долгострой - ЖК «Изумрудный»

КП - Кубань10:07

Работы на всех долгостроях Кубани начнутся к 2022 году

ТАСС07:21
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы

Обновлено в 10:50
Политика

Кремль анонсировал «важное заявление» Путина

В скором времени президент России Владимир Путин сделает «важное заявление».
Обновлено в 05:54
Общество

В чеченском Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть

В чеченском городе Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Число жертв удара молнии в польских Татрах достигло пяти

В Западных Татрах в Словакии от удара молнии погиб один турист, двое человек получили ранения.
Обновлено вчера в 16:16
Культура

Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию

Обновлено в 10:17
Футбол

Жардим объяснил, почему не играет Фалькао

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим объяснил, по какой причине не играет Радамель Фалькао.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

Елене Малышевой устроили травлю за видео женщины с припадком

Обновлено в 09:38
Хоккей

Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин

1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Политика

Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю

Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Экономика

Индексы Уолл-Стрит падают после угроз Трампа в адрес Китая

Биржевые индексы США резко падают на фоне угроз президента Дональда Трампа в адрес Китая, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие

ВМФ России получит в 2020 году шесть подводных лодок

ВМФ России получит в 2020 году шесть подлодок от судостроительных мероприятий, в том числе атомных.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Троих полицейских подозревают в изнасиловании девушки

В городе Екатеринбурге троих полицейских подозревают в том, что они в ночь с 17 на 18 августа изнасиловали 22-летнюю девушку.
Обновлено вчера в 09:30
Общество

«Газпром» планирует газифицировать Волгоградскую область к 2025 году

Обновлено в 11:22
Культура

Суд оштрафовал телеканал СТС за песню Лады Дэнс в сериале

Обновлено в 11:13
Политика

Британская The Guardian признала российский статус Крыма

Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Актриса Евгения Лоза вышла замуж за Антона Батырева

Актриса Евгения Лоза вышла замуж за своего коллегу по сцене Антона Батырева.
Обновлено в 04:34
Происшествия

На Ставрополье вспыхнул лесной пожар

Обновлено в 11:40
Армия и оружие

Ракетоносец Ту-160 продемонстрировали в действии на видео

Ту160 «Белый Лебедь» является самым большим и тяжелым серийным стратегическим ракетоносцем в мире вошедшим в серию.
Обновлено в 05:49
Общество

Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох

Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Наука

Эволюция мозга обезьян оказалась сложнее, чем считали ученые

Обновлено в 06:51
Энергетика

«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму

Стартовавшая "акция" истекает 25 сентября. Каким будет рост цен на газ к зиме, украинские эксперты судить пока не берутся.
Обновлено вчера в 02:52
Гаджеты

Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип

Компания Google впервые с 2014 г. поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Дмитрия Гудкова арестовали на 10 суток за призывы на акцию 27 июля

Коптевский суд Москвы назначил 10 суток административного ареста незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Дмитрию Гудкову за организацию не согласованной властями акции 27 июля, сообщили "Интерфаксу" в суде.
Обновлено в 10:37
Политика

В Госдепе подтвердили введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа

Новый пакет антироссийских санкций по "делу Скрипалей" вступит в силу 26 августа, следует из опубликованного в электронной базе Федерального реестра США документа.
Обновлено в 10:05
Общество

Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников

В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Сотрудников «Крестов» уволили после публикации видео с избиением

ФСИН России уволила троих сотрудников изолятора "Кресты", еще 20 человек наказаны.
Обновлено в 11:02
Общество

Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения

Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Спасенная в лесу девочка рассказала, что не ела и не пила три дня

Обновлено в 03:33
Происшествия

Семь пассажиров самолета попали в больницу после экстренной посадки

Посадка была совершена вполне удачно в Гонолулу. Семи пассажирам, в том числе двум детям потребовалась помощь медиков.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика

Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал

Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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