Политика
Федеральные власти США возобновят смертные казниТАСС 11:26
Несмотря на перерыв в применении смертной казни на федеральном уровне, высшая мера наказания в США применялась в последние годы на уровне властей штатов.
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Происшествия
Женщину убили на детской площадке в Подмосковье
Мужчина убил ножом женщину на детской площадке в Раменском в присутствии ее ребенка и скрылся с места происшествия, ведется его розыск.
Обновлено в 11:20
Политика
СБУ задержала российский танкер
Обновлено в 07:25
Происшествия
Неизвестные пытались напасть на Порошенко после допроса в ГБР
Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 10:43
Общество
Американскую журналистку восхитил российский «Макдоналдс»
Обновлено в 11:49
Авто
Тюнеры хотят выпустить обновленный ГАЗ-69 «Козлик»
Тюнинг-ателье Truck Garage собирается выпустить лимитированную серию обновленного внедорожника ГАЗ-69.
Обновлено в 07:53
Игры
Разработчики GTA Online заблокировали обновление с казино в 54 странах
Обновление с казино в Grand Theft Auto Online оказалось недоступно в 54 странах, в том числе в Португалии, Южной Корее и Чехии.
Обновлено в 07:23
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Обновлено в 06:29
Здоровье
Областной онкодиспансер получит 620 миллионов рублей на переоснащение
Мурманский областной онкологический диспансер получит 620 миллионов рублей для переоснащения.
Обновлено в 07:00
Авто
В России построят новый автомобильный завод
Как рассказал газете «Ведомости» генеральный директор «Автотора» Александр Сорокин, завод разместят на 32 га и там будет две универсальные сборочные линии, на каждой из которых в год будут выпускать до 25 тыс. машин.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Общество
Суд постановил ликвидировать дом моды Sonia Rykiel
Дом моды Sonia Rykiel будет ликвидирован во решению суда Парижа, отклонившего все предложения о его перепродаже в рамках иска владельцев о защите от банкротства.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
МИД РФ: Наши лётчики вели себя в Японском море абсолютно правомерно
Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов официально заявил послу Южной Кореи в России, что российские летчики в небе над Японским морем действовали в полном соответствии с нормами международного права, сообщает 25 июля пресс-служба дипломатического ведомства России.
Обновлено в 11:51
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Футбол
Сын Хенрика Ларссона ушел из «Норчепинга» и может переехать в Россию
В нынешнем сезоне сын бывшего нападающего сборной Швеции Хенрика Ларссона лидирует в споре бомбардиров чемпионата Швеции с 11 голами в 16 матчах.
Обновлено в 12:21
Политика
Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
«Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом США», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.
Обновлено в 12:55
Политика
Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах
Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Политика
Украина нашла в Катаре альтернативу российскому газу
«Работаем над тем, чтобы уже с января 2020 года можно было осуществлять поставки газа на Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод», — написал Макогон в Facebook.
Обновлено в 07:49
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы
После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено в 12:11
Наука
Потепление в XXI веке оказалось первым за две тысячи лет
Климатическое моделирование показало, что до XX века периодов потепления не было в течение двух тысяч лет.
Обновлено в 12:01
Кино
Директор HBO резко ответил фанатам «Игры престолов»
Директор канала HBO Кейси Блойс ответил на петицию фанатов сериала «Игра престолов», которые требуют переснять финал последнего, 8 сезона (эта петиция собрала 1,6 млн подписей в интернете).
Обновлено в 12:45
Кино
Умер народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 09:46
Спорт
Аплачкина победила в беге на 5000 метров на чемпионате России
Обновлено вчера в 13:39
Экономика
«Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублей
Сбор заявок на покупку квазиказначейских бумаг «Газпрома» сопровождался нетипичным для продажи в открытый рынок крупного пакета акций ростом их стоимости.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Директор сгоревшего лагеря в Хабаровском крае арестован
Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал на два месяца директора палаточного лагеря Максима Кузнецова, в котором во время пожара погибли четверо детей.
Обновлено в 05:06
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Обновлено в 04:30
Авто
«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены
В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
Обновлено в 08:47