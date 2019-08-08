Ряд федеральных каналов прервал сетку вещания, чтобы предупредить жителей Москвы о непогоде.

Финансы Трамп заявил о недовольстве курсом доллара Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.

Общество В «Ашане» ответили на претензии Алибасова из-за «Крота» В компании «Ашан Ритейл Россия» отвергли претензии музыкального продюсера Бари Алибасова, подавшего иск к торговой сети из-за отравления средством для очистки труб «Крот».

Технологии МТС позволит донатить бургеры, кофе и сертификаты на WASD.TV Сервис работает с такими программами, как OBS Studio и XSplit. Альтернативные донаты интегрированы в чат канала стримера.

Политика Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.

Экономика Правительство утвердило план перехода к эталонным тарифам ЖКХ Правительство России утвердило план мероприятий о переходе на расчет тарифов на тепло и воду с использованием эталонных значений.

Происшествия Ростовский суд вынес приговор убийце двоих детей и беременной девушки В Ростовской области суд вынес приговор в отношении мужчины, убившего двоих детей и несовершеннолетнюю беременную девушку, сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе Следственного комитета России.

Общество Названа зарплата российских космонавтов В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.

Экономика В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.

Происшествия Замглавы ФСИН рассказал об отсутствии претензий к начальнику «Крестов» Начальник СИЗО «Кресты» не знал об истории с избиением заключенного в следственном изоляторе.

Политика Зеленский намерен легализовать на Украине казино Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.

Происшествия В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.

Происшествия Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.

Армия и оружие В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95 Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.

Политика В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.

Экономика «Сбербанк» продал долю в Михайловском ГОКе Sberbank Investments Limited продала Лебединскому ГОКу 10,00003% акций Михайловского ГОКа, сообщает компания.

Политика Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации DW о митингах Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески из-за публикации Deutsche Welle (DW) в соцсетях, в которой, как посчитали в МИДе, содержится «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях».

Энергетика Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.

Происшествия Под Новороссийском автобус сорвался в обрыв По предварительным данным, оба водителя попавшего в ДТП под Новороссийском автобуса были трезвы, рассказала представитель Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Политика В Сербии предложили передать Косово России Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.

Здоровье 7 симптомов, которые могут говорить о заболевании раком Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин перечислил в интервью журналу «Профиль» те симптомов, которые могут говорить о том, что человек заболел раком.

Происшествия В СК рассказали об обысках в ФБК Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.

Технологии «Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян Опрошенные «Медузой» специалисты сказали, что далеко не всю эту информацию можно получить в открытом доступе (например, из соцсетей), поэтому продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «серые» базы, слитые и купленные на черном рынке.