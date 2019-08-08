Общество
Федеральные каналы прервали вещание из-за надвигающейся на Москву буриРоссийская газета 14:12
Ряд федеральных каналов прервал сетку вещания, чтобы предупредить жителей Москвы о непогоде.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:37, Вашингтон
Финансы
Трамп заявил о недовольстве курсом доллара
Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
Обновлено в 11:08
Общество
В «Ашане» ответили на претензии Алибасова из-за «Крота»
В компании «Ашан Ритейл Россия» отвергли претензии музыкального продюсера Бари Алибасова, подавшего иск к торговой сети из-за отравления средством для очистки труб «Крот».
Обновлено в 11:04
Технологии
МТС позволит донатить бургеры, кофе и сертификаты на WASD.TV
Сервис работает с такими программами, как OBS Studio и XSplit. Альтернативные донаты интегрированы в чат канала стримера.
Обновлено в 08:00
Политика
Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии
Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:46
Экономика
Правительство утвердило план перехода к эталонным тарифам ЖКХ
Правительство России утвердило план мероприятий о переходе на расчет тарифов на тепло и воду с использованием эталонных значений.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор убийце двоих детей и беременной девушки
В Ростовской области суд вынес приговор в отношении мужчины, убившего двоих детей и несовершеннолетнюю беременную девушку, сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе Следственного комитета России.
Обновлено в 11:06
Общество
Названа зарплата российских космонавтов
В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.
Обновлено в 12:10
Кино
Маколей Калкин показал героя ремейка «Один дома»
Обновлено в 07:47
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей
Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:37
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал об отсутствии претензий к начальнику «Крестов»
Начальник СИЗО «Кресты» не знал об истории с избиением заключенного в следственном изоляторе.
Обновлено в 12:42
Политика
Зеленский намерен легализовать на Украине казино
Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95
Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.
Обновлено в 13:55
Политика
В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму
Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:47
Экономика
«Сбербанк» продал долю в Михайловском ГОКе
Sberbank Investments Limited продала Лебединскому ГОКу 10,00003% акций Михайловского ГОКа, сообщает компания.
Обновлено в 13:13
Политика
Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации DW о митингах
Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески из-за публикации Deutsche Welle (DW) в соцсетях, в которой, как посчитали в МИДе, содержится «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях».
Обновлено в 11:48
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Наука
В Японии стали выращивать человеческие органы в животных
Обновлено 06 августа в 08:00
Происшествия
Под Новороссийском автобус сорвался в обрыв
По предварительным данным, оба водителя попавшего в ДТП под Новороссийском автобуса были трезвы, рассказала представитель Следственного комитета России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 01:11
Политика
В Сербии предложили передать Косово России
Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.
Обновлено в 10:07
Здоровье
7 симптомов, которые могут говорить о заболевании раком
Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин перечислил в интервью журналу «Профиль» те симптомов, которые могут говорить о том, что человек заболел раком.
Обновлено в 13:02
Происшествия
В СК рассказали об обысках в ФБК
Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:31
Технологии
«Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян
Опрошенные «Медузой» специалисты сказали, что далеко не всю эту информацию можно получить в открытом доступе (например, из соцсетей), поэтому продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «серые» базы, слитые и купленные на черном рынке.
Обновлено в 12:47
Энергетика
Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ
Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.
Обновлено вчера в 16:43
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01