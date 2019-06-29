Транспорт
В Иркутской области паводок затопил федеральную трассу «Сибирь»Российская газета 05:10
В Иркутской области под воду ушло шесть километров федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
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Движение по трассе «Сибирь» закрыли в Тулунском районе из-за угрозы выхода воды
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