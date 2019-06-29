В Иркутской области паводок затопил федеральную трассу «Сибирь»Российская газета 05:10

В Иркутской области под воду ушло шесть километров федеральной трассы Р-255 "Сибирь".

Происшествия ЧП в Иркутской области: сильнейший потоп, затоплена федеральная трасса «Сибирь», дома смывает в реку Перекрыты почти два десятка дорог, в том числе — из-за разлива реки Ия и прорыва дамбы — федеральная трасса «Сибирь» на участке 1490-1496 км. Уровень воды над проезжей частью трассы в зоне затопления утром 29 июня составлял около 3 метров, и вода продолжала прибывать.

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