Транспорт

В Иркутской области паводок затопил федеральную трассу «Сибирь»Российская газета 05:10

В Иркутской области под воду ушло шесть километров федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
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Наводнение в Тулуне: участок федеральной трассы «Сибирь» остается закрытым

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Дорожники сообщили об альтернативной дороге между Братском и Красноярском

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Федеральную трассу «Сибирь» затопило в Иркутской области

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Федеральная трасса «Сибирь» в Иркутской области затоплена паводком на протяжении 6 км

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Движение по трассе «Сибирь» закрыли в Тулунском районе из-за угрозы выхода воды

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Авто

Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах

Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

ЧП в Иркутской области: сильнейший потоп, затоплена федеральная трасса «Сибирь», дома смывает в реку

Перекрыты почти два десятка дорог, в том числе — из-за разлива реки Ия и прорыва дамбы — федеральная трасса «Сибирь» на участке 1490-1496 км. Уровень воды над проезжей частью трассы в зоне затопления утром 29 июня составлял около 3 метров, и вода продолжала прибывать.
Обновлено в 03:50
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От правителя Дубая сбежала жена, забрав $40 млн

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Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
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Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации

Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
Политика

Путин назвал произволом дело Голунова

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:54
Политика

Путин заявил о планах вывести отношения с Египтом на новый уровень

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке заявил о планах вывести отношения двух стран на новый уровень.
Обновлено в 04:00
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Музыка

Бари Алибасов объявил о наборе трансгендеров в группу «На-На»

Обновлено в 04:11
Политика

Путин рассказал об итогах саммита G20 в Осаке

Обновлено в 05:25
Политика

Редактор FT рассказал о впечатлениях после интервью с Путиным

Обновлено вчера в 15:01
Футбол

Сутормин в ближайшее время пройдёт медосмотр для «Рубина»

В ближайшее время хавбек пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с казанским клубом.
Обновлено в 03:55
Общество

Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре

В Москве ожидается дождь и сильный ветер. Порывы могут достигать 18 м / с. Угроза непогоды будет сохраняться до 10 утра субботы, 29 июня.
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Обновлено в 02:18
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Глушаков стал футболистом «Ахмата»

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Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Коврове

Обновлено вчера в 22:53
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Страны G20 откажут коррупционерам в убежище

Обновлено в 06:10
Происшествия

На Курском вокзале произошло убийство

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
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Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика

Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп допускает, что может изменить подход к Венесуэле.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено вчера в 12:15
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МЧС спрогнозировало ухудшение ситуации с паводком в Иркутской области

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Авто

В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре

С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено вчера в 16:05
Общество

Определена самая сексуальная нация в мире

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Исхудавший Игорь Крутой сделал «блатную» татуировку

Композитор предстал перед поклонниками в «блатном» образе с татуировкой на руке.
Обновлено в 05:00
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Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400

Обновлено вчера в 22:54
Политика

Россия и Япония проведут Год межрегиональных обменов

Обновлено в 06:28
Политика

Макрон решил построить новое партнерство с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости построить новые доверительные отношения между Европой и Россией.
Обновлено в 05:47
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