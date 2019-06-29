Транспорт
Федеральную трассу затопило в Иркутской областиИзвестия вчера в 23:09
Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в Иркутской области затоплена паводком в городе Тулуне на протяжении 6 км, уровень воды достиг 3 м над проезжей частью. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерального казенного учреждения «Прибайкалье».
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Движение по трассе «Сибирь» закрыли в Тулунском районе из-за угрозы выхода воды
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