Транспорт

Федеральную трассу затопило в Иркутской областиИзвестия вчера в 23:09

Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в Иркутской области затоплена паводком в городе Тулуне на протяжении 6 км, уровень воды достиг 3 м над проезжей частью. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерального казенного учреждения «Прибайкалье».
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Дорожники сообщили об альтернативной дороге между Братском и Красноярском

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Движение по трассе «Сибирь» закрыли в Тулунском районе из-за угрозы выхода воды

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Движение из Иркутска в Братск и Красноярск по трассе «Сибирь» закрыто из-за паводка

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Федеральную трассу «Сибирь» затопило в Иркутской области

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Федеральная трасса «Сибирь» в Иркутской области затоплена паводком на протяжении 6 км

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Между Иркутском и Братском с Красноярском закрыто автомобильное движение

ИА Альтаир00:58
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Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе

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