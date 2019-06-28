Транспорт

Федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводкаФАН 01:02

Паводок стал причиной закрытия участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. Как сообщает «Газета.ru», «виновником» неудобств для автомобилистов стала река Уда, критический уровень которой из-за мощных проливных дождей превысил отметку в 1,8 метров.
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Главная федеральная трасса в Иркутской области перекрыта из-за паводка

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Из-за паводка в Иркутской области перекрыли федеральную трассу «Сибирь»

РБКвчера в 23:34
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В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
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Найден мертвым пропавший 7-летний мальчик в Башкирии

Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о завершении поисков 7-летнего мальчика из деревни Новые Ябалаклы Чишминского района.
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Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг лучших российских вузов.
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Орешкин заявил об отсутствии единой позиции по ВТО на G20

Страны G20 на первом заседнии саммита в Осаке не смогли выработать консолидированную позицию по реформированию Всемирной торговой организации, сообщил глава Минэнокомразвития Максим Орешкин.
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