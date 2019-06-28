Транспорт
Федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводкаФАН 01:02
Паводок стал причиной закрытия участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. Как сообщает «Газета.ru», «виновником» неудобств для автомобилистов стала река Уда, критический уровень которой из-за мощных проливных дождей превысил отметку в 1,8 метров.
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Движение временно закрыто движение по федеральной трассе в Нижнеудинске
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