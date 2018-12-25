Транспорт
Федеральную трассу «Таврида» в Крыму откроют под Новый год
Федеральную трассу «Таврида» в Крыму откроют под Новый годВести.Ru04:14
Пресс-служба министерства транспорта Крыма заявила, что проехать по новой трассе в Крыму автомобилисты смогут прямо под Новый год: рабочее движение по первой очереди трассы "Таврида" откроется в ночь с 30 на 31 декабря.
Вести.Ru04:14
Оценить
43 человека отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 05:32, Ашберн
Спорт
Антон Шипулин объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Китае вооруженный мужчина угнал автобус и наехал на толпу людей
Отмечается, что автобус был угнан мужчиной, вооруженным ножом. Полиция задержала злоумышленника, открыто расследование.
Обновлено в 04:57
Политика
Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях
В документе указывает, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Общество
Мэр Клинцов пообещал возместить расходы на поездку детей в Турцию
Мэр Клинцов Олег Шкуратов заявил о готовности возместить благотворительному фонду имени Андрея Карлова расходы на организацию поездки детей в Турцию.
Обновлено в 05:01
Общество
Мосгорсуд впервые отменил приговор за репост в интернете
Мосгорсуд отправил на пересмотр в суд первой инстанции уголовное дело студента Евгения Корта, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды за репост во «ВКонтакте».
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом
На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 04:24
Авто
Мантуров: производство Aurus стартует в середине 2020 года
Серийный выпуск президентских автомобилей будет осуществляться на заводе Sollers, о чем рассказал российским журналистам «ТАСС» глава Минпроторга Денис Мантуров.
Обновлено в 01:06
Общество
Поклонская на коне поздравила россиян с Новым годом
Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в твиттере видео с новогодним поздравлением для россиян.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Тольятти убили 16-летнюю вице-чемпионку по плаванию
В Тольятти найдена убитой 16-летняя пловчиха. По информации телеканала НТВ, трагедия произошла в Автозаводском районе города.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Силуанов уличил Белоруссию в нарушении таможенного режима с Россией
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что из Белоруссии в Россию попадают санкционные и контрафактные товары.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки под Хабаровском
В Хабаровском крае в районе обрушения в реку Бурея вершины одной из сопок обнаружена термическая аномалия.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие
Минобороны РФ представило юмористический календарь на 2019 год
Дизайнеры Минобороны России изготовили календарь на 2019 год с элементами военного юмора.
Обновлено в 04:20
Политика
Депутат Рады Мосийчук опять избил тростью оппонента во время ток-шоу
Очередная битва произошла в эфире украинского телевидения – депутат Верховной рады Игорь Мосийчук с тростью набросился на политолога Александра Семченко.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Лидера фанатской группировки ЦСКА задержали в Москве, сообщают СМИ
Лидера фанатской группировки ЦСКА White Horse Илью Златогорова задержали сегодня утром у него дома, сообщает "360".
Обновлено в 05:07
Общество
Роскачество проверило шампанское российского производства
Роскачество подвело итоги исследования шампанского российского производства, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на организацию.
Обновлено в 02:21
Экономика
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат
Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Против сына Игоря Талькова возбудили уголовное дело
В отношении Игоря Талькова-младшего, сына певца Игоря Талькова, возбуждено уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом виде.
Обновлено в 04:15
Транспорт
«Известия»: на российских дорогах повысят скоростной лимит
На ряде федеральных трасс России могут повысить макисмальную разрешенную скорость до 110 км/ч.
Обновлено в 00:36
Политика
Трамп объяснил мальчику, до скольких лет можно верить в Санта-Клауса
Президент США Дональд Трамп во время разговора с семилетним мальчиком спросил его, верит ли он в Санта-Клауса.
Обновлено в 01:24
Энергетика
Стоимость нефти Brent упала более чем на 6%
Нефть WTI подешевела на 7,4% до $42,46 за баррель, впервые с лета прошлого года опустившись ниже отметки в $43.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Пьяный депутат на Алтае избил двух женщин и подростка
Нетрезвый депутат районного совета Чемальского района Республики Алтай после корпоратива в кафе избил двух женщин и подростка.
Обновлено в 01:57
Космос
Российская S7 Space планирует построить орбитальный космодром
Ранее гендиректор S7 Space Сергей Сопов заявил, что компания планирует построить в Самаре завод по производству ракетных двигателей НК-33.
Обновлено в 04:49
Политика
В Киеве испугались утраты документов об «украинском Крыме»
Разрыв Киевом Договора о дружбе с Россией сделает украинские позиции в притязании на Крым еще более слабыми, спрогнозировал экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие
Минск назвал военной угрозой планы Польши разместить у себя базу США
Если Польша действительно разместит на своей территории военные базы США, то Белоруссия расценит это как источник военной угрозы.
Обновлено в 05:15
Экономика
Hyundai с партнерами вложит более 35 млрд руб. в завод в Петербурге
Как рассказал РБК представитель Hyundai, 16,679 млрд руб. будут вложены со стороны завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», также дополнительные инвестиции поступят от компаний-поставщиков, входящих в Hyundai Motor Group.
Обновлено в 03:52
Политика
Власти Великобритании настаивают на реальности беспилотников в Гатвике
Напомним, что работа аэропорта Гатвик была приостановлена в общей сложности на 36 часов, из-за задержки и отмены рейсов пострадали около 140 тыс. человек.
Обновлено в 05:15
Политика
Эксперты при правительстве оценили затраты на суверенный Рунет
Реализация законопроекта о суверенном Рунете может привести к нарушениям работы интернета, а для компенсации проблем операторам связи может понадобиться до 134 млрд руб. в год.
Обновлено в 04:41
Политика
Россия гарантирует поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной
Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в случае, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Киевом по транзиту российского "голубого топлива" через Украину, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Роспотребнадзор: США хотели создать биолабораторию в Симферополе
"На Украине действуют 11 лабораторий США на средства Пентагона", - добавила Попова.
Обновлено в 05:04
Общество
Стало известно имя обладательницы титула «Мисс Москва-2018»
Титул столичный красавицы года завоевала 24-летняя Алеся Семеренко.
Обновлено вчера в 18:35