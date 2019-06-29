Происшествия
Федеральную трассу «Сибирь» затопило в Иркутской областиRT на русском вчера в 23:15
Шестикилометровый участок федеральной трассы Р255 «Сибирь» затоплен в Тулуне Иркутской области в результате паводка. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
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Лунное приключение Deliver Us the Moon выходит на консолях
Компания Wired Productions поможет разработчикам довести до релиза фантастические приключение Deliver Us the Moon.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Встреча Путина и Трампа началась в Осаке
Обновлено вчера в 01:19
Происшествия
В России вступил в силу закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП
В России 28 июня вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 05:16
Футбол
Полузащитник Денис Глушаков может перейти в «Ахмат»
Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков может перейти в состав грозненской команды «Ахмат», сообщает 29 июня Сhampionat.com.
Обновлено в 00:37
Музыка
Концерт рэпера ЛСП на фестивале в Екатеринбурге отменили из-за давки
Концерт одного из хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, рэп-музыканта ЛСП, пришлось отменить из-за давки, произошедшей на площадке перед сценой.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено вчера в 18:19
Армия и оружие
Россия представила миру уникальный боевой катер
Первый в мире боевой катер с крылатыми ракетами Россия в скором времени планирует вывести на мировой рынок.
Обновлено вчера в 06:33
Происшествия
В Индии при обрушении стены погибли 16 человек
В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
Обновлено в 00:04
Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено вчера в 16:10
Армия и оружие
Фабрика по производству чая и кофе открылась в Дамаске
Предприятие по производству кофе и чая открылось в Дамаске, сообщил его глава Мухаммед Дауд.
Обновлено в 01:20
Политика
Слова Порошенко о полуострове положительно оценили в Крыму
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков оценил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о статусе полуострова.
Обновлено вчера в 09:43
Политика
Песков: Трамп эмоционально ответил на приглашение на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на приглашение российского лидера Владимира Путина посетить в 2020 году парад в честь 75-летия Победы.
Обновлено вчера в 14:43
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Музыка
Алибасов пригласил трансгендеров на кастинг в группу «На-На»
Обновлено вчера в 21:43
Авто
В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре
С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено вчера в 16:05
Футбол
Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальти
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды
Обновлено вчера в 11:20
Авто
Mercedes-Benz запускает производство плагин-гибридного хэтчбэка A250e
Из-за силовой установки новый A250e оснастят переработанной подвеской, а также немного уменьшат объём багажного отделения.
Обновлено вчера в 12:59
Общество
Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга
Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 03:44
Культура
«Мона Лиза» переедет в другой зал из-за ремонта в Лувре
Знаменитую картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" перенесут в другой зал Лувра в середине июля в связи с проведением ремонтных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Китай и США договорились возобновить торговые переговоры
Обновлено в 00:39
Баскетбол
Сборная России потерпела второе поражение на женском Евробаскете-2019
Сборная России потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2019 года.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено вчера в 16:53
Шоу-бизнес
Андрей Малахов отрастил большой живот
Фото: Андрей Малахов показал свой живот Напомним, Андрей Малахов является ведущим шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Через его передачу проходят многие звезды с непростой судьбой.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Политика
Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом
Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
Один человек погиб, шесть пострадали при ДТП в центре Перми
Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу в центре Перми на улице Окулова, в результате него один человек погиб, шестеро пострадали.
Обновлено в 00:28
Происшествия
«Почта России» заявила о краже у курьера пакета с картами Сбербанка
Неизвестные похитили посылку с банковскими картами для Сбербанка из машины курьерской службы «Почты России», сообщили РБК в пресс-службе «Почты России».
Обновлено вчера в 15:02
Экономика
В Абхазии начали принимать карты «Мир»
На территории Абхазии появилась возможность расплачиваться российскими картами «Мир», сообщил Национальный банк республики.
Обновлено вчера в 21:13