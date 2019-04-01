Экономика
Федеральная социальная доплата к пенсии рассчитывается по-новомуГородские вести (Лосино-Петровский) 23 мая в 07:27
Федеральным законом от 01.04.2019 N 49-ФЗ были внесены изменения в статью 12.1 Федерального закона "О государственной социальной помощи", предусматривающие механизм индексации пенсий сверх прожиточного минимума пенсионера.
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