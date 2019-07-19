Футбол

Федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и ГризманнаSports.ru вчера в 16:12

Королевская федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и нападающего Антуана Гризманна после жалобы, которая поступила от «Атлетико». «Барселона» заплатила за игрока 120 млн евро после того, как сумма его выкупа снизилась в соответствии с условиями контракта.
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Гильерме остался в «Локо», «Атлетико» инициировал дело против «Барсы» и Гризманна, Алжир взял Кубок Африки и другие новости утра

Sports.ru00:00

В Испании начали расследование в отношении переговоров «Барселоны» и Гризманна

Чемпионатвчера в 15:36

Испанская федерация завела дело в отношении «Барселоны» из-за Гризманна

Газета.Ruвчера в 18:14

Федерация футбола Испании расследует переход Гризманна в «Барселону»

ProstoProSportвчера в 18:06

«Барселону» могут заставить доплатить 80 миллионов евро за Гризманна

Спорт-Экспрессвчера в 16:34

Королевская футбольная федерация Испании открыла дело против «Барселоны»

Спорт день за днемвчера в 17:01

Федерация футбола Испании проведет расследование по переходу Гризманна в «Барселону»

Sport24.ruвчера в 17:29
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Политика

Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту

19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива.
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Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

По информации английских источников, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком премьер-лиги.
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Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тыс. рублей

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 рублей.
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В МИД заявили, что тема «винных» санкций в отношении Грузии закрыта

Российские законодатели обсуждали возможность введения запрета на поставки в РФ ряда грузинских товаров на фоне событий в Тбилиси конца июня — начала июля, однако на сегодняшний день тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта.
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Политика

Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
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Побывавший на Луне американский астронавт разочаровался

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Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда

Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда в пятницу вечером. Об этом сообщила британская газета The Independent.
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«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina

Популярная сеть «ВКонтакте» подтвердила разработку сервиса знакомств Lovina.
Обновлено вчера в 08:34
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Названы наименее востребованные в России профессии

Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы пройдет сегодня в столице

Митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы пройдет сегодня в столице.
Обновлено в 02:00
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Россия начала экспорт пряников в Китай

Российские предприниматели начали экспорт пряников в Китай, сообщил РИА Новости вице-президент Alibaba Group по глобальным инициативам Брайан Вонг.
Обновлено вчера в 12:51
Наука

Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном

Группа исследователей из Кембриджского университета в Великобритании установила, что даже малые дозы радиации, эквивалентные проведению трех сеансов компьютерной томографии, которые в настоящее время считаются безопасными для человека, увеличивают число клеток с генными мутациями P53, ответственных за возникновение онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 19:48
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Дочь Галкина и Пугачёвой увлеклась тренажёрами

Пятилетняя дочь телеведущего Максима Галкина и певицы Аллы Пугачёвой Лиза впервые сбросила лишний вес.
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Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком

Обновлено вчера в 22:41
Политика

Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург

Напомним, Челябинск был определен местом проведения заседания совета глав государств — членов ШОС и встречи лидеров БРИКС в 2020 году в соответствии с подписанным указом президента РФ.
Обновлено вчера в 14:46
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Эд Ширан выступил в футболке сборной России

Обновлено вчера в 18:34
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Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии

"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
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Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо

Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
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Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети

Энергоблок №1 на Калининской атомной электростанции в Тверской области включен в сеть после частичной остановки утром 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве.
Обновлено в 01:46
Футбол

Ибрагимович сравнил себя с Ferrari

Знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович отозвался об уровне соперников в американской Высшей футбольной лиге (MLS), в которой он выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси».
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Российский боксер Дадашев госпитализирован с отеком мозга после боя

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Зеленский призвал восстанавливать украинские дороги

Документ призван создать условия для развития и повышения качества автомобильных дорог. Надо построить приоритетные дороги.
Обновлено вчера в 11:16
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Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro

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Двоих подмосковных следователей задержали за получение взятки

Петренко отметила, что факт получения взятки выявлен Главным следственным управлением СКР по Московской области и ФСБ России.
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ВДНХ — 80 лет. Как выставка отметит юбилей

Главной выставке страны исполняется 80 лет. Отмечать юбилей будут с 1 по 4 августа.
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Путин не верит в отравление Скрипаля сотрудниками британских спецслужб

Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал, что не верит в то, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить представители британских спецслужб.
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Госпитализированная Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии

Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, оценивается как тяжелое.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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