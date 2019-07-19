Футбол
Федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и ГризманнаSports.ru вчера в 16:12
Королевская федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и нападающего Антуана Гризманна после жалобы, которая поступила от «Атлетико». «Барселона» заплатила за игрока 120 млн евро после того, как сумма его выкупа снизилась в соответствии с условиями контракта.
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В Испании начали расследование в отношении переговоров «Барселоны» и Гризманна
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Королевская футбольная федерация Испании открыла дело против «Барселоны»
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